Fan-Kritik wegen Krankheit: Katharina Eisenblut versteht es

Katharina Eisenblut (31) spricht Klartext: Die Sängerin hat ihre unheilbare Krankheit offen in den sozialen Medien thematisiert – und sieht sich seitdem mit kritischen Stimmen aus der Community konfrontiert. Jetzt bezieht sie Stellung und erklärt in einem Gespräch mit Promiflash, warum sie diesen Weg geht. "Ich verstehe, dass nicht jeder das nachvollziehen kann. Aber ich bin einfach ein Mensch, der offen durchs Leben geht. Ich teile Dinge nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern um zu zeigen: Man kann fallen – und trotzdem wieder aufstehen", erklärt Katharina.

Katharina glaubt an die verbindende Kraft von Transparenz: "Ich glaube, dass Ehrlichkeit verbindet, und dass man Menschen Mut machen kann, wenn man zeigt, dass man auch als öffentliche Person verletzlich ist", erklärt sie im Promiflash-Interview. Ihr Ziel fasst sie in einem Satz zusammen: "Wenn ich nur einer Person da draußen das Gefühl geben kann, nicht allein zu sein, dann war es das alles wert. Echtheit ist für mich keine Schwäche – sie ist meine größte Stärke."

Vor wenigen Tagen hatte die Musikerin ihren Fans eine besonders schwere Nachricht überbracht. In ihrer Instagram-Story berichtete sie offen davon, dass bei ihr eine unheilbare Krankheit festgestellt wurde und sprach von drastischen Symptomen. "Die Klinik ruft", schrieb Katharina und ließ ihre Community an den bevorstehenden Untersuchungen teilhaben. Sie erzählte, dass sie an manchen Tagen kaum laufen könne und selbst ihre Organe betroffen seien. Auch alternative Methoden wie Schröpfen und Blutreinigung hätten nichts verbessert. "Ich möchte euch zeigen, wie es gerade wirklich ist. Ich bin ehrlich, mein Körper tut oft einfach nur weh", sagte sie und machte klar, wie belastend die Situation für sie ist.

Katharina Eisenblut, Sängerin

Katharina Eisenblut, Influencerin

Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025