So geht Olivia Attwood mit Verrat in einer Freundschaft um

Reality-TV-Star Olivia Attwood (34) äußerte sich in einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram ehrlich und offen über das Thema Freundschaft. Ein Fan fragte sie um Rat, wie man mit dem Verrat durch eine nahestehende Person umgehen solle. Der The Only Way Is Essex-Star antwortete direkt: "Verrat sagt nichts über dich oder deinen Wert – auch wenn es sich so anfühlen mag." Offen erklärte sie weiter, dass dies vielmehr den wahren Charakter der anderen Person zeige und sich solche Menschen häufig auch in Zukunft ähnlich verhielten. Abschließend riet sie: "Sei froh, dass du aus diesem Zirkus raus bist, und zieh einen Schlussstrich."

Olivia hatte vor Kurzem einen öffentlichen Bruch mit ihrem früheren Freund und Stylisten Ryan Kay, worauf ihr die Frage vermutlich besonders naheging. Wie Mirror berichtet, endete die enge Verbindung abrupt, nachdem Gerüchte über den Zustand ihrer Ehe mit Fußballer Bradley Dack laut wurden. Spekulationen wurden auch durch Fotos von Olivia im Urlaub mit ihrem Freund Pete Wicks (36) angeheizt. Olivia selbst schrieb auf Social Media, sie sei "sehr verletzt" und es sei für sie schwierig, die Situation in einer kurzen Story zu erklären, fügte aber hinzu: "Ich musste mich selbst respektieren und einen Schlussstrich ziehen." Während Quellen aus Ryans Umfeld behaupten, es habe keinen konkreten Streit gegeben, deutete Olivia in ihren Posts an, dass die Entfremdung für sie emotional herausfordernd gewesen sei.

Neben den Schwierigkeiten mit Ryan sprach Olivia auch über ihre Ehe mit Bradley. In einem Interview mit dem Magazin beschrieb sie ihre Beziehung als "gut", obwohl sie zugab, dass sie und ihr Mann Probleme hätten. "Es gibt keine perfekte Beziehung", erklärte sie und betonte, dass jeder Mensch mit eigenen Hürden in eine Partnerschaft komme. Trotz der Gerüchte scheint Olivia an ihrer Ehe festzuhalten, während sie sich offenbar weiter auf ihren engen und für sie vertrauenswürdigen Freundeskreis konzentrieren will.

Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

Getty Images Olivia Attwood, 2022

Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood, 2024