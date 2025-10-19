Historisch: König Charles wird zusammen mit dem Papst beten

König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) werden vom 22. bis 23. Oktober zu einem historischen Staatsbesuch im Vatikan erwartet – das berichtet nun unter anderem Hello! Magazine. Dies wird das erste Treffen des royalen Paares mit Papst Leo XIV. (70) sein, seit dieser im Mai 2025 sein Amt antrat. Neben zahlreichen Programmpunkten steht ein besonderes Ereignis im Fokus: Charles und der Papst werden gemeinsam in der Sixtinischen Kapelle beten. Diese ökumenische Zusammenkunft ist ein beispielloser Akt in der Geschichte der beiden Kirchen und soll die Beziehung zwischen der katholischen Kirche und der anglikanischen Kirche stärken.

Nach dem Gebet wird König Charles in der Basilika von St. Paul vor den Mauern an einer weiteren ökumenischen Feier teilnehmen. Dort wird ihm die Ehre zuteil, "Königlicher Konfrater" der Abtei zu werden – was eine besondere spirituelle Verbindung symbolisiert. Als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung wird ein eigens angefertigter Stuhl mit dem Wappen des Königs in der Basilika verbleiben. Camilla wird derweil den renommierten Vatikan-Chor besuchen und Mitglieder der Internationalen Union der Ordensoberinnen treffen, die sich weltweit für Frauenrechte und soziale Projekte einsetzen. Außerdem sind Treffen mit Kardinal Pietro Parolin sowie ein Empfang am Pontifical Beda College geplant.

Der Besuch knüpft an eine besondere Beziehung an, die Charles und Camilla bereits mit dem verstorbenen Papst Franziskus I. (†88) pflegten. Nur knapp zwei Wochen vor dessen Tod im April hatten sie ihn anlässlich ihres 20. Hochzeitstages besucht, nachdem zuvor ein geplanter Staatsbesuch aufgrund der gesundheitlichen Situation des Papstes abgesagt worden war. Diese private Zusammenkunft symbolisierte bereits damals den Wunsch beider Parteien nach einem engen Dialog. Nun schlägt König Charles ein weiteres symbolisches Kapitel in der Geschichte der Beziehungen zwischen katholischer und anglikanischer Kirche auf.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: König Charles und Papst Leo XIV.

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

Getty Images Papst Franziskus und Prinz Charles, Oktober 2019