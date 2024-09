Antonio Banderas ist glücklich über Verlobung seiner Stella

Antonio Banderas (64) könnte nicht glücklicher sein: Seine Tochter Stella (27) hat sich mit ihrem Partner Alex Gruszynski verlobt. Wie begeistert der Schauspieler von ihrem Liebesglück ist, brachte er während eines People-Interviews bei der diesjährigen amfAR Gala in Venedig zum Ausdruck. "Ich fühle mich großartig! Sie ist glücklich, ich bin glücklich", erklärte der "Desperado"-Star. Mit seinem Schwiegersohn in spe scheint er sehr zufrieden zu sein. Antonio kenne Alex schon seit Kindertagen. "Er ist klasse!", schwärmt er.

Nicht nur Papa Antonio freut sich über die Verlobung der 27-jährigen Schauspielerin. Auch ihre berühmte Mutter Melanie Griffith (67) könnte kaum glücklicher sein: Unter dem Verkündungsbeitrag, den Stella in den sozialen Medien teilte, gratulierte die "Shining Through"-Berühmtheit mit liebevollen Worten: "Ich liebe euch beide so sehr! Nochmals herzlichen Glückwunsch." Wie es scheint, ist sie mehr als bereit, den Partner ihrer Tochter in ihre Familie aufzunehmen.

Dass Stella von ihrem Alex die Frage aller Fragen gestellt bekommen hatte, verkündete sie Mitte August mit einem rührenden Beitrag auf Instagram. Die "Crazy in Alabama"-Darstellerin teilte einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält – im Hintergrund ist ihr baldiger Ehemann mit einem breiten Lächeln zu erkennen. "Ich darf für immer mit meinem Lieblingsmenschen auf der Welt abhängen", schrieb Stella stolz.

Getty Images Stella Banderas mit ihren Eltern Melanie Griffith und Antonio Banderas im August 2012

Instagram / stellabanderasgriffith Stella Banderas mit ihrem Verlobungsring und ihrem Partner Alex Gruszynski

