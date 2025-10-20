Knallharte Nominierung: Ahnte Sandra Sicora Promihof-Aus?

Sandra Sicora (33) spricht Klartext zu ihrem abrupten Aus bei "Der Promihof" – und macht keinen Hehl daraus, dass sie das Ende kommen sah. Im Gespräch mit Promiflash schildert die Reality-TV-Bekanntheit, wie sie direkt nach der ersten Nominierung die Koffer packen musste, nachdem sie zur Zielscheibe geworden war. "Ja, ich hab was gewonnen: die meisten Mistgabeln bei der ersten Nominierung. Boah, schon schwierig", gab sie ehrlich zu. Sie habe sich riesig auf das Format gefreut, sei voller Vorfreude auf neue Aufgaben und die Runde der Kandidaten gestartet – und doch endete das Abenteuer schon, bevor es richtig beginnen konnte.

Den Wendepunkt erkennt Sandra in der Safety-Challenge, in die sie als Duo startete – jedoch ohne echte Unterstützung. "Als ich in die Challenge gehen musste – mit Alicia als Teampartnerin – war mir schon bewusst, dass ich das nicht schaffen werde", erklärt die TV-Bekanntheit. Genau in diesem Moment habe sie geahnt, dass die Gruppe ihre Chance wittern würde: "Mir war es bewusst, ich habe ja das eine oder andere Format schon gemacht, dass die anderen natürlich die Chance nutzen, mich rauszukicken."

Dass Sandra bei der berüchtigten "Gülle to go"-Safety-Challenge völlig auf sich allein gestellt war, lag vor allem an Alicia. Die Influencerin hatte kurzerhand die Teilnahme verweigert – mit der Begründung, dass sie keine Lust auf Schmutz habe. "Ich finde es nicht in Ordnung, dass jemand vor dem Spiel schon sagt: Wenn es dreckig wird, dann spiele ich nicht", sagte Sandra damals sichtlich genervt über das Verhalten ihrer Teamkollegin. Ohne Unterstützung blieb ihr jede Chance auf den Schutz vor der Nominierung verwehrt. In der anschließenden Nominierungsrunde wurde Sandra dann von vielen Seiten zur Zielscheibe gemacht. Paco, der Ex-Flirt der Reality-TV-Bekanntheit, sparte nicht mit deutlichen Worten: "Bin davon überzeugt, dass wir uns nicht in unseren Leben brauchen." Insgesamt stimmten acht Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen Sandra, während Alicia trotz Verweigerung der Challenge im Spiel blieb.

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora, 2023.

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora, 2025.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alicia King, "Der Promihof"-Teilnehmerin