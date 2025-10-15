Spoiler: Dieser "Der Promihof"-Bewohner fliegt als Erster

Bei "Der Promihof" ist die erste große Entscheidung gefallen: Ein Promi musste den Hof verlassen. In der dritten Folge ging es für die Realitystars zur Safety-Challenge "Gülle to go". Ort des Geschehens: ein matschiger Parcours, bei dem sie in Zweierteams mit nassen Schwämmen einen Behälter füllen sollten. Eine hatte darauf "keinen Bock". Alicia King verweigerte die Teilnahme, während ihr Duo Sandra Sicora (33) allein antrat – ohne Chance auf den Schutz vor der Nominierung. Sie reagierte sichtbar genervt: "Finde es nicht in Ordnung, dass jemand vor dem Spiel schon sagt, wenn es dreckig wird, dann spiele ich nicht."

Beim anschließenden Ausmisten mussten die Promis entscheiden, wer als Erstes fliegt – und die Mehrzahl wählte nicht die Verweigererin Alicia. Paco Herb machte den Anfang und nominierte seinen Ex-Flirt Sandra ohne Zögern. "Bin davon überzeugt, dass wir uns nicht in unseren Leben brauchen", erklärte er vor laufender Kamera. Sandra konterte: "Das zeigt nur, dass Paco Angst vor mir hat." Danach schlossen sich weitere Mitstreiter an, wie Pinar Sevim, Ina Kina und Fritz Wagner. Auch Emma Fernlund (24), die sich als Anführerin der "Kuscheldecken-Allianz" sieht, stimmte gegen Sandra, weil sie sie als "starke Konkurrenz" betrachtet. Schließlich legte Tim Kühnel seine letzte Stimme auf Sandra – damit kam sie auf acht Stimmen. Alicia sammelte ebenfalls fünf Stimmen, blieb aber knapp verschont. Für Sandra ist das Abenteuer beendet und sie verließ den Hof sichtlich angefressen.

Während sich Sandra im Promihof gegenüber ihren Mitstreitern nicht beweisen konnte, lief es bei den anderen Teilnehmern bisher deutlich harmonischer ab. Direkt zu Beginn der Show landeten Ina und Tim im Bett und knutschten heftig. Aber auch Emma Fernlund hat ein Auge auf den Sonnyboy geworfen und schwärmte gegenüber der Kamera von ihm. Ob dies für Spannungen im Format sorgen wird und wie es mit dem potenziellen Liebesdreieck weitergeht, können Fans in den kommenden Wochen mitverfolgen.

Der Promihof – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Teilnehmer von "Der Promihof" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Ina Kina und Tim Kühne bei "Der Promihof"

Anzeige