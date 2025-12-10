Erster Kuss: Bei diesem "Bauer sucht Frau"-Duo wird es ernst

In Folge acht von Bauer sucht Frau steht bei Christopher und seiner Auserwählten Pauline eine besondere Aufgabe an. Die Gänse des Hobbybauers müssen einmal quer durchs Dorf auf eine neue Wiese getrieben werden. Als Duo bestreiten sie diese Aufgabe erfolgreich – während die 18 Gänse ihr neues Zuhause erkunden, betrachten die zwei Arm in Arm ihr Werk. Im Einzelinterview gibt Christopher zu, dass er schon mal über den ersten Kuss nachgedacht hat und erklärt: "Ich glaube, der passende Moment für den ersten Kuss ist auf jeden Fall nicht geplant, das muss spontan passieren. Ich glaube, man weiß das einfach." In diesem Moment scheint der 31-Jährige es tatsächlich zu wissen – er lächelt seine Pauline an und drückt ihr einen liebevollen Schmatzer auf die Lippen.

Bei Pauline kommt dieser Liebesbeweis gut an. "Der erste Kuss mit Christopher, das war einfach Magie, das hat einfach gepasst. Wir haben uns tief in die Augen geschaut und wussten beide, das ist jetzt der richtige Moment dafür", strahlt sie. Beide scheinen froh zu sein, dass die Hürde der ersten Intimität nun genommen ist: Sie geben sich direkt noch den nächsten Kuss. Der Brandenburger freut sich über die wachsende Vertrautheit mit seiner Hofdame. Christopher grinst breit und gibt zu: "Pauline küsst wunderschön."

Der Alltag auf Christophers Hof unterscheidet sich von dem der übrigen Kandidaten. Für den gelernten Sportassistenten ist das Bauerndasein ein Hobby und er unterhält mit viel Liebe seinen Selbstversorgerhof. Anstelle von moderner Maschinerie setzt er auf ehrliche Handarbeit und bestellt sein Acker beispielsweise mit einem unmotorisierten Pflug – eine Tätigkeit, die er auch schon Pauline nähergebracht hat. Umso wichtiger ist es für ihn, dass seine zukünftige Partnerin seine Liebe für die Landwirtschaft und die Natur teilt. Ob Pauline diese Frau für Christopher sein kann, gilt es nun herauszufinden.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Bauern und Bäuerinnen der 21. Staffel "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Christopher und Pauline

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christopher

Anzeige