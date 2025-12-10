Unheilbar: Marc-Robin Wenz' Mutter hat Krebs im Endstadium

Marc-Robin Wenz teilt traurige Nachrichten mit seinen Fans: Die Mutter des Realitystars hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Auf Instagram richtete er sich jetzt direkt an seine Follower und erklärte: "Meine Mum hat vor zirka einem Monat eine Krebsdiagnose bekommen. Bauchspeicheldrüsenkrebs und auch schon im Endstadium. Hat gestreut." Für die Ärzte sei bereits jetzt klar, dass eine Heilung ausgeschlossen ist. Momentan werde versucht, die Krankheit mit einer Chemotherapie zu stabilisieren, doch bisher scheint nicht absehbar, wie gut die Behandlung anschlägt und damit, wie viel Zeit ihr noch bleibt.

Marc-Robin hatte bereits vor einigen Tagen angedeutet, dass es eine ernste Erkrankung in seiner Familie gibt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt aber noch mit Details zurück. Seine Entscheidung, die Diagnose seiner Mutter nun öffentlich zu machen, scheint ihm keineswegs leichtgefallen zu sein. Der Realitystar zeigt sich betroffen und kämpft spürbar mit den Emotionen: "Sie wird sterben müssen ... Sie kann diesen Kampf nicht gewinnen. Das ist jetzt schon klar", erklärte er offen. Trotz der verzweifelten Situation scheint es Marc-Robin wichtig zu sein, seine Fans an diesem schweren Moment teilhaben zu lassen.

Marc-Robin wurde vor allem durch seine Teilnahme an Realityshows wie Temptation Island, Prominent getrennt und The 50 bekannt. Abseits seiner öffentlichen Rolle sucht der 32-Jährige jetzt die Nähe zu seinen Liebsten. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer pflegt einen engen Draht zu seiner Familie und zeigt in sozialen Medien häufig private Einblicke, in denen Zusammenhalt eine große Rolle spielt. In Interviews ließ Marc-Robin in der Vergangenheit durchblicken, wie wichtig ihm Loyalität, Humor und Freundschaft sind – Eigenschaften, die ihm auch jetzt helfen dürften, den Alltag zwischen Klinikterminen, Gesprächen und stillen Momenten zu bewältigen.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, April 2025

IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

