Cecilia Asoro macht sich großen Druck wegen Kinderplanung

Cecilia Asoro (29) wollte eigentlich nur ein lustiges Video teilen, in dem sie KI-generierte Versionen ihrer potenziellen Kinder zeigte. Doch der Anblick brachte sie zum Nachdenken. "Habt ihr meine Kinder gesehen? [...] Ich muss jetzt bald anfangen. Jetzt mache ich mir Druck", schilderte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Jetzt hatte ich kurz Depressionen. Ich denke mir, es wäre jetzt auch bald an der Zeit." Die Vorstellung, wie witzig, cool und beeindruckend ihre zukünftigen Kinder einmal sein könnten, gefiel der einstigen Bachelor-Kandidatin.

Trotz des Kinderwunsches genießt die 29-Jährige momentan eigentlich ihre Unabhängigkeit ohne Mann und Nachwuchs. In den vergangenen Monaten verbrachte sie viel Zeit in Thailand. Diese Erfahrung scheint bei der Influencerin ihre Spuren hinterlassen zu haben. "Manchmal ist es nicht Liebe, die fehlt, sondern dieser eine Ort, an dem du endlich wieder du selbst bist", sinnierte die Cecilia kürzlich im Netz.

Cecilia ist vielen durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt. Dabei scheut sich die gebürtige Westfälin nicht, ihren männlichen Mitstreitern die Meinung zu sagen. Bei manchen Zuschauern ist sie deshalb als Männerhasserin bekannt. Doch zu Gast in Serkan Yavuz' (32) Podcast erklärte sie vor wenigen Wochen: "Ich bin kein Männerhasser. […] Aber da sind halt einfach Triggerpunkte, die triggern, und dann kriegt ihr auch eine Ansage von mir. [...] "Ich liebe Männer, ich mag Männer, ich finde sie ganz toll. Ich stehe ja auch auf Männer."

Imago Cecilia Asoro im April 2024

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023

Imago Cecilia Asoro, März 2025