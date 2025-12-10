Darum schreibt Walentina "Germany Shore"-Neuling direkt ab

Es brodelt bei Germany Shore! Realitystar Walentina Doronina (25) machte von Anfang an keinen Hehl aus ihrer Ablehnung gegenüber Neuzugang Paulina. Schon bei deren Einzug in die Villa ließ die 25-Jährige ihrer Enttäuschung freien Lauf und hielt sich mit Kommentaren nicht zurück. "Ich muss die gar nicht kennenlernen", erklärte sie ihre Reaktion im Podcast "Blitzlichtgewitter". Der Grund für die harsche Kritik: Paulinas vermeintlich unspektakulärer Einzug. Laut der ehemaligen Sommerhaus-Kandidatin sei dies für die Show völlig unpassend. Ihre Einschätzung blieb auch nach mehreren Tagen unverändert.

Walentina begründet ihre Meinung deutlich: Für sie gehört zu einem Einzug mehr Esprit und Show. "Du bist bei 'Germany Shore', du hast die Chance, von tausenden Kandidaten ausgewählt zu sein", meinte sie und betonte, dass man diese Gelegenheit nutzen müsse, um sich zu präsentieren. Sie selbst hätte die Situation ganz anders gestaltet. "Ich würde da reinlaufen und rufen: 'Shore-Family, was geht ab, habt ihr die Shots schon bereit? Jetzt geht die Party richtig los!'" Für die TV-Bekanntheit ist klar: Die Show lebt von der Energie und dem Auftreten der Teilnehmer. Ein schlichter Auftritt wie der von Paulina sei daher nicht akzeptabel: "Wir brauchen Stimmung!"

Doch während der Neuzugang für Walentina zu zurückhaltend auftritt, war ihr das Verhalten anderer Kandidaten deutlich zu forsch. Im Podcast machte die Essenerin kein Geheimnis daraus, dass sie vom aktuellen Level der Eskalation in der fünften Staffel abgeschreckt war. "Grauenhaft. Ich muss mich damit nicht gleichsetzen", sagte sie und distanzierte sich klar von den zunehmend intimen Szenen, die vor laufender Kamera stattfanden. Besonders störte sie, dass "diese Leute absolut keine Hemmungen mehr" zeigen würden und so "die falschen Werte" gesetzt werden.

Paramount+ Walentina Doronina

TikTok / paulisienna "Germany Shore"-Kandidatin Paulina, Dezember 2025

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel