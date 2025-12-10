Hat Josh Stanley Stella Stegmanns Eltern kennengelernt?

Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) haben in der zweiten Staffel der Show Love Island VIP die Herzen der Zuschauer erobert und den Sieg davongetragen. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass die Reality-Darsteller nach ihrem TV-Erfolg im echten Leben keinen gemeinsamen Weg einschlagen wollen. Im Promiflash-Interview antwortete Josh auf die Frage nach einem Kennenlernen der Familien nun deutlich und ohne Umschweife.

"Ich habe Stellas Eltern nicht kennengelernt und sie hat meine Eltern nicht kennengelernt", sagte er im Gespräch. Und weiter: "Das ist nicht so weit gegangen, leider". Ein Kennenlernen der Familien zählt oft zu den Schritten in einer ernsthaften Partnerschaft – doch dazu kam es bei Josh und Stella nicht. Trotz gemeinsamer Erlebnisse unter der Sonne der Liebesinsel schien der Funke nach der Show wohl nicht genug für den Alltag übergesprungen zu sein.

Schon zu Beginn der Staffel zählten Josh und Stella schnell zu den "Love Island VIP"-Favoriten. Ihre Chemie, ihr Lächeln und ihr Charme überzeugten sowohl Mitstreiter als auch Fans. Stella, die neben ihrer TV-Karriere auch als Model tätig ist, und Musiker Josh konnten durch die Teilnahme ihre Bekanntheit erheblich steigern. Ihr Siegesmoment wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, auch wenn ihre Liebesgeschichte nicht weitergeschrieben wurde.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL ZWEI, rtlzwei/ Magdalena Possert Collage: Stella Stegmann und Josh Stanley

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025