Max Wilschreys Verlobte hat schon alles für Hochzeit geplant

Reality-TV-Star Max Wilschrey (29) und seine Verlobte Laura sprühen vor Vorfreude auf ihren großen Tag. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden nun erste Details zu ihrer bevorstehenden Hochzeit. Laura gibt offen zu: "Ich glaube, ich bin so ein kleines Brautmonster." Ihre Planung sei bereits so gut wie abgeschlossen, da sie nichts dem Zufall überlassen wolle. "Eigentlich ist alles fix", erklärt sie, und auch Max bestätigt: "Die Hochzeit steht komplett." Doch augenzwinkernd ergänzt er, dass Laura trotzdem noch genug Punkte finden werde, über die sie sich Gedanken machen könne.

Laura überlässt in den Hochzeitsvorbereitungen offenbar nichts dem Zufall, wie sie im Promiflash-Gespräch verrät. Sie hat, wie sie es beschrieb, alles minutiös durchgeplant, um in der stressigen Zeit vor dem großen Tag Ruhe bewahren zu können. Auf die Herausforderungen hinzuweisen, die mit Terminen und ausgebuchten Locations einhergehen, scheint ihr genauso wichtig gewesen zu sein wie Max' Einschätzung, dass sie trotz der akribischen Organisation wohl kaum zurücklehnen werde. Es klingt, als hätte das Paar eine traumhafte Feier vor Augen, und Fans dürfen gespannt sein, ob und wann die beiden vielleicht Einblicke in ihren besonderen Tag gewähren.

Vor rund fünf Monaten hatte Max seine Fans im Netz mit einem besonders romantischen Antrag überrascht. In einem Instagram-Reel ging er für Laura auf die Knie. Der Realitystar hatte ein Herz aus weißen Rosen legen lassen, in dem groß die Frage "Willst du mich heiraten?" stand. Unter Tränen und in einem weinroten Kleid sagte Laura ihr Ja. Zu dem Moment schrieb Max später glücklich: "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer." Die Freude am Liebesglück teilten damals viele aus der Reality-TV-Szene. Zahlreiche Freunde und Kollegen schickten ihre Glückwünsche – darunter Denise Hersing (29), Jakub Jarecki (30) sowie Sandra Sicora (33).

