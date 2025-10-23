Brigitte Bardot (91) wehrt sich gegen falsche Todesmeldung

Brigitte Bardot (91) hat jetzt persönlich Gerüchte über ihren Tod dementiert, die der Influencer Aqababe auf X und Instagram verbreitet hatte. Er behauptete, die Schauspielerin sei in Südfrankreich verstorben und gab sogar Details wie den angeblichen Kauf eines Sarges bekannt. Brigitte veröffentlichte daraufhin auf X umgehend eine Erklärung: "Ich weiß nicht, welcher Idiot diese Fakenews über meinen Tod verbreitet hat, aber seien sie versichert, dass es mir gut geht und ich keine Absicht habe, mich zu verabschieden." Diese deutlichen Worte richtete sie an ihre Fans, die über die Gerüchte besorgt waren.

Hintergrund der falschen Nachricht ist wohl Brigittes kürzlicher Krankenhausaufenthalt. Die französische Filmikone hatte sich bis vor wenigen Tagen in einer Privatklinik in Toulon behandeln lassen, wo sie eine Operation über sich ergehen ließ. Laut ihrem Sprecher verlief der Eingriff ohne Komplikationen und Brigitte befindet sich mittlerweile wieder in ihrem Zuhause in Saint-Tropez. Schon im Sommer 2023 war die Schauspielerin wegen Atemproblemen behandelt worden, was ebenfalls für Unruhe gesorgt hatte.

Die heute 91-Jährige lebt seit Jahrzehnten zurückgezogen in Saint-Tropez und fokussiert sich dort auf ihre Arbeit für den Tierschutz. Brigitte, die in den 1950er- und 1960er-Jahren internationale Berühmtheit erlangte, hat seit ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft in den 1970ern ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Mit der Brigitte Bardot Foundation kämpft sie insbesondere für das Wohl von Tieren. Trotz ihres diskreten Lebensstils bleibt sie eine schillernde Figur, deren Vergangenheit als Leinwandikone und ihre spätere Aktivistenrolle das öffentliche Interesse an ihr ungebrochen erhalten haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot, französische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

Anzeige Anzeige

Brigitte Bardot in den Sechzigern in Frankreich

Sollte Brigittes Team juristisch gegen die Fake News vorgehen? Unbedingt – Falschinfos müssen wehtun. Lieber nicht – keine zusätzliche Bühne für die Story. Ergebnis anzeigen