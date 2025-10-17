Filmlegende Brigitte Bardot soll seit Wochen in Klinik sein

Filmikone Brigitte Bardot (91) soll laut Berichten der französischen Regionalzeitung Var-Matin seit drei Wochen im Krankenhaus in Toulon behandelt werden. Die 91-Jährige befindet sich demnach in der Privatklinik Saint-Jean, wo sie aufgrund einer nicht näher beschriebenen, schweren Erkrankung operiert wurde. Trotz ihres aktuell noch kritischen Zustands sei geplant, dass die französische Schauspielerin bereits in wenigen Tagen wieder entlassen werden soll. Brigitte feierte erst vor wenigen Wochen ihren 91. Geburtstag und lebte zuletzt zurückgezogen an der Côte d'Azur.

Im vergangenen Sommer hatte sich Brigitte in einem Interview mit dem französischen Sender BFM TV erstmals wieder der Öffentlichkeit gezeigt – nach mehr als einem Jahrzehnt der Zurückgezogenheit. In dem Gespräch, das in ihrem Haus in Saint-Tropez stattfand, sprach sie leidenschaftlich über ihre Bemühungen um den Tierschutz, insbesondere gegen die Hetzjagd. "Die französische Regierung muss mir nach 50 Jahren unbeantworteter Forderungen endlich diesen Sieg zugestehen", betonte Brigitte, die einst von Regisseuren für ihre als mädchenhaft beschriebene Schönheit gefeiert wurde.

Bereits in den 1970er Jahren hatte sich Brigitte aus ihrer glanzvollen Filmkarriere zurückgezogen. Zuvor hatte sie mit Filmen wie "Und immer lockt das Weib" und "Die Verachtung" sowie ihrem unverwechselbaren Stil die Filmwelt geprägt und sich als Sexsymbol etabliert. Doch nicht nur das: Brigitte veränderte das Frauenbild nachhaltig, indem sie weibliche Sinnlichkeit selbstbewusst zeigte, gesellschaftliche Erwartungen infrage stellte und Sexualität offen auslebte – zu einer Zeit, in der Frauen oft auf Ehe und Mutterschaft reduziert wurden. Fans hoffen, dass die Filmikone bald in ihre geliebten Häuser in Saint-Tropez zurückkehren kann, um ihren Ruhestand weiterhin zu genießen.

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

