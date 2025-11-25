Filmstar Brigitte Bardot seit Tagen erneut im Krankenhaus

Große Sorge um Brigitte Bardot: Die französische Schauspiellegende liegt seit mittlerweile zehn Tagen im Krankenhaus von Toulon, Frankreich. Dies berichtet unter anderem die Zeitung Var-Matin. Warum die 91-Jährige sich in der Klinik aufhält, ist noch nicht bekannt. Bereits im Oktober war Brigitte für einen medizinischen Eingriff in derselben Klinik behandelt worden. Fans hoffen, dass die Ikone bald zu ihrem Zuhause in Saint-Tropez zurückkehren kann.

Brigittes Gesundheitszustand hat in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht. Neben einem Atemstillstand im Jahr 2023 klagte sie kurz vor ihrem 90. Geburtstag über erhebliche Einschränkungen. In einem Interview mit La Parisienne gestand sie: "Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer." Im Herbst musste sich Brigitte einer Operation unterziehen, nachdem eine ernsthafte Erkrankung eine Behandlung notwendig machte. Weitere Details zum Gesundheitszustand der Ikone hielten sowohl Klinikärzte als auch Vertraute der Schauspielerin dort bereits unter Verschluss. Im Oktober wurde Brigitte zudem mit Falschmeldungen über ihren Tod konfrontiert, die schnell die Runde machten. Auf X meldete sich Brigitte damals selbst zu Wort und bezeichnete die Meldungen als "Fake News".

Brigitte, die ihren internationalen Durchbruch mit Filmen wie "Und ewig lockt das Weib" feierte, gilt seit Jahrzehnten als Symbol des französischen Kinos. Seit Jahrzehnten lebt sie zurückgezogen auf ihrem Anwesen in Saint-Tropez, wo sie sich hauptsächlich ihrem Engagement für Tierrechte widmet. Freunde und Nachbarn beschreiben Brigitte als entschlossen und sehr auf Privatsphäre bedacht. Ihr enger Kreis achtet darauf, Störungen fernzuhalten, damit sie sich ausruhen kann und Umgebung und Gewohnheiten ihr Halt geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot im Februar 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone