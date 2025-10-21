Verzweifelt: Lena Gercke kämpft mit Schmerzen nach Unfall

Lena Gercke (37) musste kurz vor der geplanten Teilnahme an der "Promi Padel WM" auf ProSieben einen schweren Rückschlag hinnehmen. Das Model knickte während des Trainings um und zog sich dabei mehrere Verletzungen am Fuß zu: drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder. Sie konnte daher nicht bei dem Event antreten und wurde von der ehemaligen Weltklasse-Tennisspielerin Angelique Kerber (37) ersetzt. Doch der verpasste Auftritt ist längst nicht ihr größtes Problem. Wie sie in ihrer Instagram-Story verriet, leidet sie weiterhin massiv unter den Folgen des Unfalls.

Nachdem sie zunächst Fortschritte machte und teilweise ohne Krücken gehen konnte, verschlimmerte sich ihr Zustand nach dem Treppengehen im eigenen Haus wieder. "Bin heute 'ne Treppe ohne Krücken gelaufen und seitdem habe ich die krassesten Schmerzen im Fuß", schrieb sie zu einem Foto ihres bandagierten Beins. Zusätzlich machen ihr hohes Fieber und starke Kopfschmerzen zu schaffen. Erschwerend kommt hinzu, dass sie "die nächsten Tage erstmal alleine mit den Kids" ist. Hilfe gibt es dennoch: Ihre Mutter springt ein, obwohl sie selbst angeschlagen ist. "Das ständige Gefühl, nichts und niemandem wirklich gerecht zu werden, ist fast das Schlimmste daran", teilte Lena offen mit ihrer Community.

Für Lena, die durch ihren Sieg bei Germany's Next Topmodel 2006 bekannt wurde, ist es eine herausfordernde Zeit. Neben ihren Tätigkeiten als Model und Moderatorin hat sie ihr eigenes Modelabel LeGer erfolgreich aufgebaut. Privat geht sie in ihrer Rolle als Mutter auf. Sie und ihr Partner Dustin Schöne (40) sind Eltern von zwei Töchtern, die im Juli 2020 und Dezember 2022 geboren wurden. Dass sie ihre Energie am liebsten in gemeinsame Momente mit den Kindern steckt, schwingt in vielen ihrer Posts mit. Gerade deshalb fällt es ihr sichtbar schwer, plötzlich auf Hilfe angewiesen zu sein und Tempo rausnehmen zu müssen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Oktober 2025

Instagram / lenagercke Lena Gerckes verletzter Fuß

Instagram / lenagercke Dustin Schöne mit seinen zwei Töchtern im Februar 2023