Noch kein Cast: Neues "The Rookie"-Spin-off kommt erst 2026

"The Rookie" startet einen neuen Versuch in Sachen Spin-offs. Angekündigt wurde der Ableger "The Rookie: North" bereits, doch bis die Fans der Polizei-Serie ihn zu Gesicht bekommen, dauert es noch ein wenig. Berichten von Deadline zufolge lassen die Produzenten sich Zeit, mit einem Drehstart könne erst im "Frühling oder späten Winter" 2026 gerechnet werden, so "The Rookie"-Schöpfer Alexi Hawley zu dem Magazin. Ein großer Aspekt scheint der Cast zu sein, denn obwohl das Spin-off schon 2024 angekündigt wurde, soll es bisher keine Fortschritte bei der Besetzung gegeben haben. Laut ScreenRant wolle der Sender ABC abwarten, ob sich die Möglichkeit ergebe, größere Namen zu besetzen.

Sich Zeit zu lassen, könnte aber die richtige Entscheidung sein, denn "The Rookie: North" ist bereits das zweite Spin-off. Zwischenzeitlich versuchten die Serienmacher die Geschichte der in der Mutterserie kurz auftretenden FBI-Agentin Simone Clark (Niecy Nash) mit "The Rookie: Feds" weiterzuerzählen. Doch der große Erfolg blieb aus – die Serie wurde nach nur einer Staffel eingestellt. Beim neuen Versuch soll angeblich wieder auf das altbewährte Konzept gesetzt werden: Der Protagonist wird ein Polizei-Rookie in den 40ern oder 50ern sein. Hinzu kommen genau wie bei "The Rookie" ein Vorgesetzter, andere Rookies und die erfahreneren Polizisten. "The Rookie: Feds" unterschied sich deutlich von der typischen Erzählweise, was ein Grund für das Scheitern gewesen sein könnte.

Neben dem Spin-off dürfen Fans sich aber auch auf neue Folgen der Hauptserie freuen. Die Show war ein unerwarteter Erfolg und erfreut sich weiter so großer Beliebtheit, dass es nun bereits in die achte Runde geht. Die Produktion der achten Staffel "The Rookie" soll bald beginnen, werden aber sicher nicht vor Anfang 2026 veröffentlicht. Dafür halten die neuen Folgen etwas Besonderes bereit: Wie die Macher bestätigten, führen die Ermittlungen das Team um John Nolan (Nathan Fillion, 54) zum ersten Mal nach Europa, genauer gesagt nach Prag in die Tschechische Republik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.

Anzeige Anzeige

Getty Images Niecy Nash-Betts bei der Weltpremiere von Hulus "All’s Fair" Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Nathan Fillion beim „The Rookie“-Panel auf der Comic-Con International in San Diego, 2025

Anzeige