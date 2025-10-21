Romina Palm leidet nach Beauty-Eingriff unter Schwellungen

Romina Palm (26), bekannt als ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und Influencerin, hat in einer aktuellen Instagram-Story ihren Followern einen Einblick in ihren momentanen Gesundheitszustand gegeben. Die junge Mutter zeigte sich mit sichtbaren Schwellungen im Gesicht und klärte direkt die Spekulationen ihrer Fans auf: "Ich hatte eine Laserbehandlung, und deswegen sehe ich so aus." Dabei handelte es sich um einen Beauty-Eingriff, bei dem eine auffällige dunkle Ader entfernt wurde. Gerüchte über einen bakteriellen Infekt oder einen Insektenstich wies sie entschieden zurück.

Wie Romina weiter erklärte, habe ihre Haut stark auf den Eingriff reagiert, was zu den ungewohnt geschwollenen Partien geführt habe. Sie gab sich jedoch gelassen und teilte mit, dass eine Heilungszeit von bis zu zwei Wochen erwartet werde. Offen und ehrlich hält sie ihre Community weiterhin auf dem Laufenden und dokumentiert ihren Heilungsprozess regelmäßig mit neuen Updates. Im selben Atemzug bedankte sie sich bei ihren Fans für die vielen gut gemeinten Tipps, die sie ihr für eine schnellere Besserung zuschickten.

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche um Romina und ihren Partner Christian Wolf (30). In den sozialen Medien spekulierten Fans, ob private Probleme der Auslöser für ihre geplante Therapie seien. Viele User warfen Christian vor, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und zu wenig Zeit mit den gemeinsamen Kindern Hazel und Noah zu verbringen. "Er hat so viel Geld, dass er gar nicht mehr arbeiten müsste – trotzdem ist seine Familie nicht seine Priorität", lautete ein empörter Kommentar. Romina selbst äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, bat ihre Community aber darum, keine vorschnellen Urteile zu fällen: "Beurteilt mich nicht, bevor ihr die ganze Geschichte kennt."

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm zeigt sich in ihrer Instastory mit Schwellungen im Gesicht

Anzeige Anzeige

Getty Images Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025