Mit Tommy Pedroni verlobt? Paulina Ljubas spricht Klartext

Am Samstagabend sorgte Paulina Ljubas (28) für Aufsehen, als sie bei Fame Fighting gemeinsam mit Tommy Pedroni (30), der an diesem Abend im Ring kämpfte, erschien. Besonders ins Auge fiel ein funkelnder Ring, den der Reality-TV-Star am linken Ringfinger trug. Prompt brodelte die Gerüchteküche in den sozialen Medien: Könnte es sich um einen Verlobungsring handeln? Die Vermutungen machten rasch die Runde und sorgten für reichlich Gesprächsstoff unter ihren Fans.

Doch Paulina stellte die Gerüchte jetzt klar und nahm den Spekulationen den Wind aus den Segeln. "Nein, das stimmt nicht. Mein Ring war kein echter und ich trage schon immer so oft welche, einfach weil ich es schön finde", erklärte sie deutlich in ihrer Instagram-Story. Mit ihrer direkten Ansage legte sie fest, dass es sich lediglich um eine stilistische Vorliebe und nicht um eine Botschaft zu ihrem Beziehungsstatus handelt.

Ende September feierte das Reality-Traumpaar bereits sein zweijähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass schwelgten die beiden in Erinnerungen und ließen ihre Community mit einer ganzen Fotoserie an ihrem Glück teilhaben. Paulina schwärmte auf Instagram: "Zwei Jahre mit dem Zipfel", während Tommy verliebt kommentierte: "Auf viele weitere Jahre, du Engel." Die Fans zeigten sich begeistert und überhäuften das Paar mit Glückwünschen.

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Oktober 2025

Imago Paulina Ljubas beim Fame Fighting 3, 2025.