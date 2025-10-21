Daniela Katzenberger ist besorgt um ihre Mama Iris Klein

Daniela Katzenberger (39) hat sich jetzt besorgt über das Verhalten ihrer Mutter Iris Klein (58) geäußert. In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick äußerte die Kultblondine nun offen, was sie am Umgang ihrer Mutter mit der Öffentlichkeit stört. "Zoff gibt es überall, nur bei uns kriegt es halt jeder mit", erklärte die Reality-TV-Ikone. "Aber klar, im ersten Moment denke ich mir schon: Ach ja, Mama." Ihr Ehemann Lucas Cordalis (58) ergänzte: "Wenn man sich so aus dem Fenster lehnt, wie es meine Schwiegermutter manchmal macht, macht man sich angreifbar. Und das macht uns natürlich auch Sorgen."

Die öffentliche Aufmerksamkeit sieht Daniela mit gemischten Gefühlen. Einerseits gehört sie zu ihrem Geschäft, andererseits warnt sie vor den Risiken, private Themen allzu offen auszutragen: "Meine Mutter ist sehr emotional. Und die Öffentlichkeit sollte man mit Vorsicht genießen, sie ist wie eine heiße Herdplatte. Man kann sie antippen, aber nicht die ganze Hand drauflegen." Laut der Abendzeitung München betont Daniela außerdem, dass sich ihre Mutter gerade in Beziehungsthemen zu leicht provozieren lasse und so zur Zielscheibe für "Trittbrettfahrer, die schnell Presse brauchen" werde. "Nach so vielen Jahren muss ich sagen, meine Mutter hat sich noch nicht immer im Griff", betont sie.

Die besorgten Worte von Daniela und Lucas folgen kurz nach Iris' Besuch beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" mit ihrem Partner Stefan Braun. Dort kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung mit Nadescha Leitze, bei der sich die beiden Frauen gegenseitig Getränke übergossen. Iris' temperamentvolle Art hat sie zwar zu einer festen Größe in der Reality-Welt gemacht, sorgt aber immer wieder für Schlagzeilen. Ob sie den Rat ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns annimmt, bleibt wohl abzuwarten. Eines steht jedoch fest: Auf den Rückhalt ihrer Familie kann Iris zählen.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Iris Klein bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025