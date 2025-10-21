So hat sich Hailey Bieber nach Geburt ihres Sohnes verändert

Hailey Bieber (28) hat ein bewegtes Jahr hinter sich, das ihr Leben grundlegend verändert hat. Seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im August 2024 hat sich der Alltag des Models von Grund auf gewandelt. Statt Runway-Shows und Partynächte stehen nun Windeln wechseln und Kuschelstunden mit ihrem Einjährigen an der Tagesordnung. Ihrem Mann Justin Bieber (31) steht sie dabei als Kimme und Korn zur Seite und genießt die kleinen, wertvollen Momente mit ihrer Familie. Für ihre Fans gab Hailey nun in einem Interview mit dem Wall Street Journal Einblicke in ihr neues Leben – und zeigte sich dabei offener und selbstsicherer denn je.

Die Mutterschaft, so Hailey, habe ihr Selbstvertrauen und eine leise aber unerschütterliche Stärke verliehen. "Man legt sich nicht mehr mit mir an, nachdem ich einen Menschen aus meinem Körper gepresst habe", erklärte die Mutter und Unternehmerin im Gespräch. Trotz des medialen Drucks und der sozialen Mauer aus Kritik, die sie seit Jahren umgibt, fühlt sie sich heute gestärkt. Diese neue Entschlossenheit zeigt sich auch in ihrem Beruf: Kürzlich verkaufte sie ihre Kosmetikmarke "Rhode" für eine beeindruckende Summe von einer Milliarde US-Dollar. Dabei bleibt sie als Gründerin sowie in ihrer Rolle als Chief Creative und Innovation Officer weiterhin ein zentraler Bestandteil der Marke und testet nach wie vor jedes Produkt eigenhändig – oft unterstützt von Justin oder Freundinnen.

Privat hat Hailey ihre Prioritäten neu gesetzt. Die Geburt von Jack Blues hat eine neue Blickrichtung eröffnet, die sie auch als echte "Stubenhockerin" beschreibt. Ihre Abende verbringt sie lieber zu Hause mit ihrer Familie statt auf glamourösen Events. Selbst Treffen mit Freundinnen organisiert sie so, dass diese frühzeitig beginnen, um rechtzeitig zum Schlafens-Goodnight-Ritual ihres kleinen Sohnes wieder zu Hause zu sein. "Ich habe das Gefühl, dass Zeit einfach so kostbar geworden ist. Wenn man Kinder hat, wird einem das bewusst", erklärte sie. Doch trotz dieser neuen Beschaulichkeit strahlt sie eine innere Stärke und Gelassenheit aus – eine neue Facette, die sie selbst zu schätzen weiß.

Getty Images Model Hailey Bieber, Met Gala 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025