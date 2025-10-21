Gucci Mane leidet unter Schizophrenie und bipolarer Störung

Gucci Mane, der bekannte Rapper aus Atlanta, thematisierte in "The Breakfast Club" seine Diagnose der bipolaren Störung und Schizophrenie. Unterstützung findet er in seiner Frau Keyshia Ka'oir (40), die ihm hilft, seine mentalen Episoden in den Griff zu bekommen. Keyshia erklärte, sie habe ein System entwickelt, um Anzeichen wie plötzliche Abgeschiedenheit, Schlaflosigkeit oder verändertes Textverhalten rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. "Ich nehme ihm die sozialen Medien weg, lösche Instagram und alles andere", merkte sie an.

Gucci Mane schilderte, dass er während Krisen wertvolle Schmuckstücke verschenkte – das wurde von seinem Umfeld ausgenutzt. Nach seiner Zeit im Gefängnis trennte er sich von diesen Freunden, die ihn offenbar nicht unterstützen wollten. Keyshia gab außerdem an, dass sie ihn in schwierigen Momenten direkt auf sein Verhalten anspricht, um ihn auf die Symptome seiner Episoden aufmerksam zu machen. "Du bist krank", sage sie dann häufig, was ihm helfe, die Phase zu erkennen und aus ihr auszubrechen. Seit der Pandemie entschloss sich Gucci, aktiver an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten, inklusive Therapien und notwendiger Medikamente.

Die Beziehung zwischen Gucci und Keyshia begann im Jahr 2010 – und seitdem scheinen die beiden ein eingeschworenes Team zu sein. Das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, hat zwei gemeinsame Kinder. Keyshia beschrieb sich selbst stets als jemanden, der Ordnung und Balance in das Leben des Künstlers bringe. Gucci schwärmte wiederum von ihrer Stärke und ihrem unerschütterlichen Glauben an ihn – auch in den schwierigsten Zeiten.

Getty Images Gucci Mane, Rapper

Instagram / laflare1017 Gucci Mane und Keyshia Ka'oir im Januar 2023

