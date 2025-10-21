Offen: Jessica Hnatyk fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl

Jessica Hnatyk (25), bekannt aus Formaten wie Good Luck Guys und Temptation Island VIP, hat nun offen über ihre derzeitigen Probleme gesprochen. In einer emotionalen Instagram-Story erklärte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern, dass sie sich aktuell in ihrer Haut nicht wohlfühlt. "Mein Lifestyle der letzten Monate bestand aus Feiern gehen, Alkohol trinken, lange schlafen, Fastfood und wenig Bewegung", schrieb sie. Jessica betonte, dass dieser Lebensstil nun ein Ende finden müsse.

In ihrem Beitrag zeigte sie aktuelle Spiegelselfies in Sportkleidung und Fotos, die ihren Körper in unterschiedlichen Phasen zeigen. "Mich gab’s schon früher nur in ultra skinny oder etwas kräftiger. Nie dazwischen", fügte sie hinzu. Jessica will nun ihr Leben umkrempeln und ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen. Sie hat vor, wieder mehr Bewegung in ihren Alltag einzubauen und auf ihren Körper zu achten.

Bereits in der Vergangenheit sprach die Influencerin mit Promiflash offen über ihre Einstellung zu ihrem Äußeren. Neben ihren Bemühungen, mit gesunder Ernährung und Fitness Zufriedenheit zu finden, machte sie auch kein Geheimnis daraus, dass sie den ein oder anderen Eingriff in Betracht zieht. Trotz kleinerer Kontroversen um diese Eingeständnisse zeigte sich die Reality-Darstellerin stets selbstbestimmt und offen mit ihren Plänen. Der aktuelle Wandel, den sie anstrebt, unterstreicht einmal mehr, wie wichtig Jessica ihre eigene Zufriedenheit ist.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Jessica Hnatyk, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Realitystar, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Influencerin