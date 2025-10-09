Telefonjoker-Drama bei WWM: Mutter lässt Sohn hängen

Bei der gestrigen Ausgabe der beliebten Quizshow Wer wird Millionär? brachte Kandidat Christopher Suhr Moderator Günther Jauch (69) an seine Grenzen. Der Prozessberater aus Wedemark kritisierte laut dem Magazin Stern die Formulierungen der Fragen und korrigierte Antworten, was den Moderator zu einem spitzen Kommentar veranlasste: "Sie wissen im Allgemeinen schon alles besser als die anderen, oder?" Als es an die 16.000-Euro-Frage ging, sorgte Christopher zudem für einen kuriosen Moment, als er seine Mutter als Telefonjoker kontaktieren wollte. Mehrere Anrufversuche scheiterten jedoch, und Günther scherzte: "Wann haben Sie sie denn zuletzt gesehen?" Die Mutter des Kandidaten, die in einem Pflegeheim arbeitet, war schlichtweg nicht erreichbar.

Trotz der anfänglichen Kommunikationsprobleme konnte Christopher mit Unterstützung eines Ersatzjokers die richtige Antwort finden. Nach einigen Minuten meldete sich die Mutter schließlich zurück und erklärte, dass dicke Mauern im Pflegeheim für den fehlenden Empfang verantwortlich waren. Sie bestätigte, dass sie die Antwort sofort gewusst hätte, hätte sie den Anruf rechtzeitig bemerkt. Im Verlauf der Sendung meisterte der Kandidat die Herausforderungen und erspielte insgesamt 32.000 Euro, womit er sich einen der begehrten Plätze im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" sicherte.

Günther blieb trotz der besonderen Herausforderungen mit Christopher gewohnt professionell und charmant, auch wenn er dessen kontinuierliche Kommentare mehrfach mit einem Augenzwinkern quittierte. Die Quizshow, die bereits seit über 25 Jahren ein Publikumsmagnet ist, sorgt immer wieder für außergewöhnliche Geschichten und Momente wie diesen. Ob Christopher im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" erneut für humorvolle Stressmomente sorgen wird, bleibt abzuwarten.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Christopher Suhr, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"