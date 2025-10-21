Nach Versöhnung: Haben Sandra Sicora und Paulina Kontakt?

Sandra Sicora (33) und Paulina Ljubas (28) galten lange als verfeindet. Die aktuelle Sommerhaus-Kandidatin ist mit Sandras Ex Tommy Pedroni (30) liiert – ein Reizthema. In der letzten Staffel #CoupleChallenge versöhnten sich die Streithähne jedoch. Ein Fan möchte nun von Sandra wissen, ob sie nach der großen Aussprache weiterhin mit Paulina und Tommy redet. "Wir haben ja keinen Streit mehr [...]. Ich versuche trotzdem einen gewissen Abstand zu halten", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story. Mit Tommy habe sie kürzlich bei einer Premiere kurz gequatscht. "Mit Paulina kam es bisher nicht dazu", erklärt Sandra.

Vor ihrer Aussprache erreichte das Drama zwischen den beiden Frauen immer wieder neue Höhen. Sandra und Paulina lieferten sich nicht nur im Netz regelmäßig Schlagabtausche – sie wollten ihren Konflikt sogar öffentlich mit ihren Fäusten lösen. Laut Paulina hatten die beiden für das Jahr 2024 einen Kampf bei Fame Fighting geplant, den Sandra jedoch wieder abblies. "Jetzt sieben Monate lang den Hype von Fame Fighting mitzunehmen, um dann doch kurz vorher abzusagen... habe ich nicht anders erwartet. Das hat dann nichts mehr mit Drüberstehen zu tun, sondern mit jemandem, der sich schlicht hinter seinem Handy versteckt", echauffierte sie sich damals bei Instagram.

Der Beef zwischen Sandra und Paulina fing schon 2022 an, mit ihren jeweiligen Teilnahmen an Temptation Island V.I.P.. In der Villa der Versuchung ging schließlich auch Sandras Beziehung zu Tommy kaputt. Rund ein Jahr später machte der Franzose seine neue Beziehung mit Paulina öffentlich. In etwa zur selben Zeit nahmen Sandra und Tommy an Prominent getrennt teil, wo die 33-Jährige keinen Hehl daraus machte, dass sie Tommy zurückerobern will. Bei "#CoupleChallenge" im Jahr 2025 folgte dann endlich die große Versöhnung.

Anzeige Anzeige

Imago, Imago Collage: Sandra Sicora, Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora