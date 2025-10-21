Mysteriöse Rolle: Sadie Sink am "Spider-Man 4"-Set gesichtet

Fans der Marvel-Welt können es kaum erwarten: Sadie Sink (23) wurde erstmals am Set von "Spider-Man: Brand New Day" gesichtet! Die 23-jährige Schauspielerin, bekannt aus der Serie Stranger Things, wurde in London während der Dreharbeiten entdeckt. Auf den Fotos, die unter anderem auf TikTok geteilt wurden, ist sie in einem auffälligen grün-schwarzen Mantel, kombiniert mit Camouflage-Hose und robusten Stiefeln, zu sehen. An ihrer Seite stand Regisseur Destin Daniel Cretton. Neben Sadie war auch Tom Holland (29), der erneut in die Titelrolle schlüpft, vor Ort. Laut Just Jared soll sogar Mark Ruffalo (57) alias "Hulk" bei den Dreharbeiten dabei gewesen sein.

Über Sadies Rolle im neuen "Spider-Man"-Film wird derzeit eifrig spekuliert. Zwar hält sich die Produktionsfirma bislang bedeckt, doch Gerüchte besagen, dass sie in die Fußstapfen von Jean Grey aus den X-Men-Comics treten könnte. Die ikonische Figur, bekannt für ihre telepathischen und telekinetischen Fähigkeiten, würde perfekt in das erweiterte Marvel-Universum passen. Dass Destin Daniel Cretton – bekannt für seine Arbeit am Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" – an dem Projekt beteiligt ist, schürt die Vorfreude der Fans zusätzlich.

Die Dreharbeiten in London begannen bereits vor zwei Monaten und sorgen seither immer wieder für Aufsehen. Schon vor wenigen Wochen machte Tom Holland Schlagzeilen, als er nach einer kurzen Pause mit neuem Elan ans Set zurückkehrte. Der mittlerweile 29-Jährige scheint sich vollständig von seiner Verletzung erholt zu haben und schlüpfte mit spürbarer Energie erneut in die Rolle des Superhelden. Mit beeindruckender Hingabe arbeitet er daran, Spider-Man wieder zum Leben zu erwecken – sehr zur Freude der Fans, die sich schon jetzt auf ein weiteres actiongeladenes Abenteuer freuen dürfen.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"