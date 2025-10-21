Christina Dimitriou würde Ex Aleksandar Petrovic verzeihen

Christina Dimitriou (33) hat sich im Interview mit Promiflash über ihren Ex-Partner Aleksandar Petrovic (34) geäußert. Während ihrer Teilnahme an der Realityshow Temptation Island V.I.P. hatte sie Aleks mit der Verführerin Vanessa Nwattu betrogen. Trotz des Vertrauensbruchs zeigt sich Christina heute versöhnlich und dankbar. Bei Promi Big Brother habe Aleks sie unterstützt, wofür sie ihm ausdrücklich dankt: "Ich danke ihm dafür." Sie betonte, dass sie ihm verzeihen würde, wenn er zurückkäme – allerdings nicht, um die Beziehung wiederaufleben zu lassen. "Zurücknehmen würde ich ihn nicht. Das ist nicht der Fall", stellte sie klar.

In ihrem Statement hob die 33-Jährige hervor, dass Aleks seinen Fehler mittlerweile eingesehen habe. Die Möglichkeit einer "Entschuldigung" könne es ihrer Ansicht nach geben, doch Romantik sei kein Thema mehr: Für Christina scheint die Vergangenheit, zumindest in emotionaler Hinsicht, abgeschlossen zu sein. Die gemeinsame Zeit, inklusive des Betrugs, hat bei ihr offenbar keine bleibende Verbitterung hinterlassen, auch wenn sie die Geschehnisse nicht vergessen hat.

Vor zwei Wochen hatte Aleks in der "Late Night Show" von "Promi Big Brother" noch ganz ungewohnt warmherzige Worte für Christina gefunden. Der Realitystar zeigte sich überraschend versöhnlich und betonte: "Ich wünsche ihr nichts Böses – im Gegenteil. Jetzt, mit dem Kind, wünsche ich ihr sogar den Sieg. Sie soll das Geld mit nach Hause nehmen und eine schöne Zukunft haben." Zwischen den beiden bestand damals zwar kein Kontakt, doch Aleks erklärte öffentlich, auf jeden Fall "Team Christina" zu sein.

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025