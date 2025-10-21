Kieran Hayler wegen Vergewaltigung von 13-Jähriger angeklagt

Kieran Hayler (38), der Ex-Mann von Katie Price (47), steht schweren Vorwürfen gegenüber. Der Personal Trainer wurde wegen dreifacher Vergewaltigung und eines weiteren sexuellen Übergriffs an einem 13-jährigen Mädchen angeklagt. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Juni und Oktober 2016 in West Sussex ereignet haben, während Kieran noch mit der ehemaligen Glamour-Model-Ikone verheiratet war, so Mirror. Die Sussex-Polizei bestätigte die Anklage und gab bekannt, dass die mutmaßliche Tatzeit und der Tatort ermittelt wurden. Am 19. November muss sich Kieran vor dem Magistratsgericht in Crawley verantworten. Das mutmaßliche Opfer wird von speziell geschulten Kräften betreut.

Kieran beteuert jedoch seine Unschuld. Ein rechtlicher Vertreter des 38-Jährigen erklärte gegenüber Mirror: "Kieran Hayler weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen entschieden und vollständig zurück. Er arbeitet eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen und wird dies auch weiterhin tun. Herr Hayler ist überzeugt, dass sich im Rahmen des Gerichtsverfahrens seine Unschuld erweisen wird." Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details könnten im Gerichtssaal ans Licht kommen. Kieran war zuletzt Anfang des Monats bei einem öffentlichen Event gesehen worden, hielt sich aber seit Bekanntwerden der Anschuldigungen bedeckt.

Privat hatte Kieran in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen durchlebt. Bereits seit 2018 ist er von Katie Price getrennt und teilt sich mit ihr das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Jett und Bunny. Nach der Trennung von Katie hatte er sieben Jahre lang eine Beziehung mit der früheren Flugbegleiterin Michelle Penticost, mit der er den gemeinsamen Sohn Apollo hat. Die Beziehung der beiden endete jedoch erst kürzlich, wie in einer einvernehmlichen Erklärung bestätigt wurde. Kieran und Michelle legen dabei weiterhin größten Wert auf das Wohl ihrer Kinder.

Kieran Hayler, Juli 2022

Katie Price und Kieran Hayler mit Princess Tiaamii und Junior im Jahr 2016

