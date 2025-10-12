Bittere Pleite bei WWM: 125.000 durch Fußballfrage futsch

In der RTL-Quizshow Wer wird Millionär? wurde Kandidat Marc Offenbacher eine Fußballfrage zum Verhängnis. In der Ausgabe, die am 8. Oktober ausgestrahlt wurde, hatte er bereits beeindruckende 64.000 Euro erspielt und stand vor der alles entscheidenden 125.000-Euro-Frage: "Welches ist, aus Sicht des Siegerteams, das häufigste Endergebnis bei den bisherigen Fußball-WM-Finals der Männer?" Die Frage, die Moderator Günther Jauch (69) laut der Zeitung Bild mit den Worten "Das ist eine super Frage" kommentierte, ließ den Kandidaten tief durchatmen. Marc erklärte, er sei kein Fußball- oder Sportfan und verlasse sich daher auf den zusätzlichen Joker aus dem Publikum.

Videograf Quang aus Dresden, der früher selbst Fußball spielte, äußerte sich überzeugt, dass "die meisten Fußballspiele statistisch gesehen auf 2:1 enden". Nachdem durch den 50:50-Joker die verbliebenen Optionen auf "2:1" und "4:2" reduziert wurden, entschied sich der Kandidat für die erstgenannte Möglichkeit, musste jedoch schmerzlich feststellen, dass die richtige Antwort "4:2" war. Damit fiel er auf die Sicherheitsstufe von 500 Euro zurück.

Günther, bekannt für seinen sensiblen Umgang mit Kandidaten, bedauerte das Missgeschick und lobte den bisherigen Lauf von Marc: "Das ist jetzt tragisch. Sie haben einen Durchmarsch hingelegt, der war irre." Der Kandidat zeigte sich enttäuscht und gab zu: "Ich hätte vielleicht aussteigen sollen." Die Faszination der Sendung liegt nicht zuletzt in Momenten wie diesen, in denen der Moderator mit seiner gewohnten Empathie versucht, die Situation aufzulockern. Die bittere Niederlage dürfte Marc jedoch noch einige Zeit begleiten.

