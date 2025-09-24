Kondom-Tester: Günther Jauch erinnert sich an WWM-Kandidaten

Kurioser Moment bei Wer wird Millionär?: Günther Jauch (69) begrüßte in der aktuellen Folge die Kandidatin Anna Maria Martin y Moreno aus Bochum. Doch sein Augenmerk lag zunächst auf ihrem Begleiter – ihrem Ehemann Miguel Alejandro Pawel Martin y Moreno. Beim Anblick des Mannes wurde bei dem Moderator sofort eine besondere Erinnerung wach: Miguel war vor zehn Jahren selbst Kandidat der Sendung und hatte damals mit einer außergewöhnlichen Anekdote für Aufsehen gesorgt.

Im Jahr 2015 saß Miguel gegenüber von Günther Jauch und verblüffte das Publikum mit dieser Enthüllung: Mit gerade mal 18 Jahren hatte er als offizieller Kondom-Tester für die Universität Duisburg-Essen gearbeitet. Seine Aufgabe bestand darin, Produkte zu testen und Vermessungen vorzunehmen, was ihm laut eigener Aussage sogar ein ärztlich bestätigtes Kompliment einbrachte: "Der Arzt war sehr zufrieden", berichtete Miguel damals stolz und ließ Jauch und die Zuschauer herzhaft lachen. Als Kandidat gewann er zudem 32.000 Euro.

In der vergangenen Folge der Quizshow versuchte seine Frau Anna Maria nun auch ihr Glück auf dem Weg zur Million – doch schon früh hatte sie Schwierigkeiten. Bei der 300-Euro-Frage musste sie das Publikum um Hilfe bitten, weil sie nicht wusste, wie ein Drehbuch von FC-Bayern-Torwart Neuer scherzhaft genannt würde. Auch bei den nächsten Fragen brauchte sie Joker. Bei der 8000-Euro-Frage kannte Anna die richtige Lösung erneut nicht und entschied sich daher, mit den bereits gewonnenen 4000 Euro auszusteigen.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Anna Maria Martin Y Moreno, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Anna Maria Martin Y Moreno und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"