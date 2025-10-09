Günther Jauch fassungslos: Kandidatin zockt bei 64.000 Euro

Es war ein Abend voller Spannung und Nervenkitzel bei Wer wird Millionär?, als sich Annalena Ziege aus Jena ins Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" spielen wollte. Nach einem souveränen Start und dem Einsatz zweier Joker stand die Kandidatin vor der 64.000-Euro-Frage. Günther Jauch (69) wollte wissen, welche Fluglinie Flüge zu allen Kontinenten anbietet, einschließlich der Antarktis. Dank ihres Telefonjokers schien Qantas die richtige Wahl zu sein, doch nach dem Einsatz des 50:50-Jokers stieg die Unsicherheit, wie das Magazin Stern berichtet. Zunächst zog Annalena einen Ausstieg in Betracht, entschied sich dann aber doch fürs Raten. Kurz nach dem hastigen Einloggen der Antwort bereute sie die Entscheidung, der Moderator ließ jedoch keinen Rückzieher zu. Die Erleichterung war riesig, als Qantas schließlich als richtige Antwort bestätigt wurde.

Dieser adrenalingeladene Moment brachte Günther sichtlich ins Schwitzen. "Das gibt's nicht. Never ever hätte ich das gemacht", kommentierte der erfahrene Moderator die riskante Entscheidung der Kandidatin. Ihre Reise endete allerdings bei der Frage um 125.000 Euro. Hierbei wurde gesucht, welches Lebewesen entgegen seinem Trivialnamen nicht kuschelig sei. Zur Auswahl standen unter anderem der Teddybärkaktus und das Wollknäuelstachelschwein. Obwohl ihr Instinkt sie in die richtige Richtung lenkte, entschied Annalena sich, das Spielfeld mit einer stolzen Gewinnsumme von 64.000 Euro zu verlassen.

Günther, der seit 1999 die Sendung moderiert, ist bekannt dafür, auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch wie er selbst zugab, war die Risikofreude der Kandidatin eine Herausforderung. "Ich persönlich habe diese Runde überstanden, das ist mir schon viel wert", scherzte er im Nachgang. Momente wie diese machen "Wer wird Millionär?" zu dem Kultformat, das die Zuschauer seit Jahren fesselt.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Annalena Ziege, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator