Dieser bekannte Comedian war bei "Wer wird Millionär"

Sascha Korf, ein bekannter Comedian aus Köln, wagte sich letzten Donnerstag in das Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? mit Günther Jauch (69). Der 57-Jährige konnte 20.003 Euro und 70 Cent mit nach Hause nehmen, scheiterte allerdings an der 30.000-Euro-Frage, wie T-Online berichtet. Trotz seiner langjährigen Erfahrung auf der Bühne gestand der Entertainer: "Das ist das Aufregendste, was ich je gemacht habe."

Der Auftritt des Rheinländers sorgte nicht nur wegen der kniffligen 30.000-Euro-Frage für Aufmerksamkeit: Es ging um die diesjährige UNESCO-Welterbe-Einstufung von Schloss Neuschwanstein. Bekannt wurde Sascha ursprünglich durch Comedy-Formate wie "Nightwash", "Schillerstraße" und "Frei Schnauze". Doch nicht nur vor der Kamera ist der Kölner aktiv: Hinter den Kulissen hat er als Autor für Künstler wie Chris Tall (34), Cindy aus Marzahn (53) und Bernd Stelter (64) gearbeitet.

Neben seinen Fernsehauftritten tourt Sascha seit 2007 mit Soloprogrammen durch Deutschland. Sein aktuelles Programm "Danke und Tschüss! - Die ultimative Zugabe" wird 2025 in mehreren deutschen Städten zu sehen sein, bevor er sich 2026 endgültig von der Bühne verabschieden möchte. Abseits seiner Karriere als Comedian und TV-Gesicht zieht es Sascha regelmäßig als Moderator auf die Bühne, unter anderem in den Hamburger Quatsch Comedy Club.

RTL / Stefan Gregorowius Sascha Korf, Comedian und Kandidat bei "Wer wird Millionär?"

IMAGO / Future Image Chris Tall, Comedian

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn, November 2015