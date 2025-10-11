Bei der WWM-"3-Millionen-Euro-Woche" platzen Träume

Beim großen Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" bei Wer wird Millionär? blieb der große Gewinn aus. Fünf Kandidaten setzten ihren bereits gewonnenen Betrag aufs Spiel und traten erneut an, doch niemand schaffte es, an die drei Millionen Euro heranzukommen. Sandra Pedersen aus Solingen sicherte sich zunächst 15.000 Euro Antrittsgeld, scheiterte jedoch an der 20.000-Euro-Frage. "Das ist jetzt wirklich schade", kommentierte Moderator Günther Jauch (69) das Aus der Kandidatin. Am Ende ging sie mit insgesamt 16.000 Euro nach Hause und verzockte ganze 43.000 Euro.

Auch anderen Teilnehmern des Abends gelang es, beachtliche Summen mit nach Hause zu nehmen, auch wenn die Millionenschwelle außer Reichweite blieb. Christopher Suhr aus Niedersachsen knackte mit Hilfe des Publikumsjokers die 50.000-Euro-Frage, während die Lehrerin Anna-Lea Fröhlich aus Niederkrüchten nach einem Wagnis mit dem Fifty-fifty-Joker und viel Mut ebenfalls 50.000 Euro erspielte. Comedian Sascha Korf und Musical-Auszubildende Olivia Reichert konnten ebenfalls überzeugen: Sascha ging mit 20.000 Euro, Olivia mit 30.000 Euro vom Set.

Günther, der die RTL-Kultsendung seit Jahren prägt, sah sich diesmal mit einer Mischung aus Spannung und Enttäuschung konfrontiert – die "3-Millionen-Euro-Woche" brachte am Ende zwar Glücksgefühle, aber keinen Hauptgewinn hervor. Die Kandidaten wurden dennoch für ihren Mut und Einsatz gelobt. Die Höhen und Tiefen der Kandidaten fesseln jedes Mal Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, und auch in dieser Ausgabe sorgten Emotionen, Nervenkitzel und Überraschungsmomente einmal mehr für Fernsehmomente, die in Erinnerung bleiben.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sandra Pedersen, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Olivia Reichert, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin