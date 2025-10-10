WWM-Kandidat kommentiert frech die Häufung kurioser Fragen

Bei der aktuellen "3-Millionen-Euro-Woche" der RTL-Show Wer wird Millionär? sorgte Moderator Günther Jauch (69) mit einer humorvollen und zugleich deutlichen Ansage für Gesprächsstoff. In der Ausgabe vom 7. Oktober trat Daniel Nixdorf, ein 25-jähriger Unternehmensberater aus Hannover, an, um sich mit einem Mindestgewinn von 16.000 Euro den Einzug in die Finalsendung zu sichern. Schnell fiel ihm bei einer der Fragen eine gewisse Häufung eines bestimmten Begriffs auf, wie das Nachrichtenportal watson berichtet. Die Frage lautete: "Ist etwas für einen bestimmten Zweck sehr gut geeignet, passt es laut gängiger Redensart wie Arsch auf …?" Mit Blick auf die Antwortoptionen stellte Daniel fest: "Es ist irgendwie viel mit Arsch heute."

Günther, stets für eine schlagfertige Antwort gut, stimmte ihm zu: "Ja, mir fällt es auch auf. Es ist jetzt schon die zweite Arschgeige, die hier gespielt wird." Mit einem Augenzwinkern richtete er sich danach an die Redaktion und forderte: "Ihr da unten müsst es jetzt mal eindämmen." Später, als eine weitere Frage mit einer möglichen Antwort auf ähnliche Weise eine Verbindung zum Wort "Arsch" hatte, kommentierte der Moderator: "Das Gute ist, immer wenn die Antwort irgendwas mit Arsch ist, ist sie praktisch immer falsch. Solche Antworten machen wir hier nicht." Diese Bemerkungen sorgten für Gelächter bei Kandidaten und Publikum.

Daniel zeigte sich von derart pointierten Formulierungen gut unterhalten und kommentierte schmunzelnd: "Wir sind ja bei RTL." Doch Günther hielt an einem gewissen Stil der Sendung fest und konterte: "Ja, das sind wir. Es muss immer gepflegt zugehen." Seit über zwei Jahrzehnten steht der Moderator als Gesicht von "Wer wird Millionär?" für eine Mischung aus spannenden Wissensfragen und einem charmant-legeren Gesprächsstil mit den Kandidaten. Mit seinen inzwischen 69 Jahren beweist er dabei weiterhin, dass er mit verbalen Spitzen und unverstellter Direktheit die Zuschauer wie eh und je in den Bann ziehen kann.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Nixdorf, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"