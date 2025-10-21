Lady Helen Taylor äußert sich erstmals zum Tod ihrer Mutter

Lady Helen Taylor (61) hat sich erstmals öffentlich zum Tod ihrer Mutter, der Herzogin von Kent, geäußert und dabei intime Erinnerungen geteilt. In der Novemberausgabe der britischen Vogue beschreibt die 61-Jährige den 4. September als einen Tag des doppelten Verlusts: Zunächst erfuhr sie im italienischen Mailand vom Tod des Designers Giorgio Armani (†91), nur Stunden später verstarb auch ihre Mutter, im Alter von 92 Jahren, friedlich im Kensington Palace. Lady Helen beschrieb den Verlust beider an einem Tag, als hätte eine himmlische Fügung sie wieder zusammengeführt.

Die enge Verbindung zwischen der Herzogin, Lady Helen und dem Modedesigner wurde ebenfalls thematisiert. Giorgio Armani hatte nicht nur Lady Helens "Going Away"-Outfit zu ihrer Hochzeit 1992 in Windsor entworfen, sondern auch ein mintgrünes Ensemble für die Herzogin, das sie geliebt und später oft getragen haben soll. Die Herzogin, bekannt für ihre zeitlose Mode, hielt stets ihre Garderobe aktuell, bewahrte jedoch nur wenige Stücke auf. Zum katholischen Begräbnis am 16. September wählten Lady Helens Töchter, Eloise und Estella, aus ihrer privaten Armani-Kollektion Kleidung, um ihrer Großmutter zu gedenken. Für Lady Helen war dies "ein unglaublich bewegender Moment".

Die Herzogin von Kent, die ihren Lebensabend im Kensington Palace verbrachte, war in der britischen Königsfamilie für ihren Modestil und ihre Grazie geschätzt. Lady Helen beschreibt ihre Mutter mit Worten voller Zuneigung. Gleichzeitig betont sie gegenüber Vogue, wie sehr Armani als Wegbegleiter sowohl privat als auch beruflich Einfluss auf einige der bedeutsamsten Momente ihres Lebens hatte. Die enge Verbindung ihrer Mutter zur Mode schien auch im Tod zu bestehen, denn der Kreislauf schloss sich symbolisch, als ihre Enkelinnen bei der Beerdigung Armani-Kleider trugen.

Getty Images Lady Helen Taylor in London, 2023

Getty Images Giorgio Armani und Lady Helen Taylor in London 2007

Getty Images Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im April 2011