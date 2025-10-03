Reality-Schock: Walentina Doronina trauert um Todesfall

Die Reality-TV-Welt ist an diesem Freitag in tiefer Trauer. Am vergangenen Abend war Walentina Doronina (25) bei der Show von Sam Dylan (34) zu Gast – und brach ihren Auftritt nach kurzer Zeit unter Tränen ab. Der Grund dafür wurde im Anschluss auf Social Media bekannt. "Gestern habe ich vor der Show eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen, die ich so gar nicht realisieren und wahrhaben konnte", erklärt Walentina in ihrer Instagram-Story. Was passiert war, sei erst richtig bei ihr angekommen, als sie schon auf der Bühne saß. Den Namen nennt sie nicht, jedoch verrät sie, dass eine männliche Person, die ihr sehr nahestand, verstorben ist. "Es ist ein ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag, für alle Betroffenen, für die Familie und für alle, die der Person nahe standen, so wie ich", erklärt Walentina.

Die Nachricht verbreitete sich wohl in kürzester Zeit und viele verschiedene Personen aus der Reality-TV-Welt meldeten sich auf Social Media, um ihre Trauer über das tragische Ereignis zu bekunden. Samira Yavuz (31) schrieb: "Wir sehen Gesichter. Wir sehen Lächeln. Wir sehen die Bilder, die jemand von sich zeigt, aber wir sehen selten die Kämpfe dahinter." Eva Benetatou (33) äußerte sich mit den Zeilen: "Unfassbar und schwer in Worte zu fassen... Die Erinnerung an dich wird für immer lebendig bleiben. Ein Teil von dir wird stets in unseren Herzen weiterleben. In Dankbarkeit für alles, was wir gemeinsam erleben durften, für alles, was ich von dir lernen durfte. Ruhe in Frieden." Und auch Vanessa Brahimi teilte in ihrer Story: "Mir fehlen die Worte. Ruhe in Frieden." Bislang hat keiner der Realitystars einen Namen genannt oder sich zu den Umständen geäußert.

Walentina, die durch ihre TV-Auftritte und ihre polarisierende Präsenz in sozialen Medien bekannt ist, zeigt selten ihre emotionale Seite in der Öffentlichkeit. Doch auch sie scheint in dieser schwierigen Zeit auf die Stille und den Rückzug zu setzen. Ein Club-Event, das am gestrigen Abend eigentlich noch für sie angestanden wäre, sagte sie umgehend ab. Nichtsdestotrotz kündigte die 25-Jährige bereits an, ihren Boxkampf, der morgen stattfindet, anzutreten: "Am Samstag trete ich nur für dich an. Jeder Schlag, jeder Schritt gehört dir."

Walentina Doronina, Realitystar

Realitystar Eva Benetatou, 2025

