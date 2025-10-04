Neuer Kampf: Sie wird Walentina Doroninas nächste Gegnerin

Nach dem mit Spannung erwarteten und überraschend abgebrochenen "The Ultimate Hype"-Kampf gegen Christin Okpara (29) steht Walentina Doronina (25) bereits die nächste Herausforderung bevor. Im Gespräch mit Moderatorin Charlotte Würdig (47) erklärte sie, sich eine richtige Gegnerin zu wünschen – etwa Paulina Ljubas (28). Doch Charlotte hatte bereits eine Interessentin im Gepäck: Carina Spack (29) möchte gegen Walentina antreten. "Walentina sagt immer, sie ist so sportlich. Rein auf sportlicher Ebene: Wir können gerne gegeneinander boxen", betonte sie selbstbewusst. Walentina zeigte sich einverstanden, machte jedoch schnell eine Bedingung klar. "Ich hoffe, ich muss nicht wieder abnehmen." Ihr normales Gewicht von 58 bis 59 Kilogramm möchte sie gerne beibehalten können.

Die 25-Jährige steht also schon vor ihrem nächsten Boxkampf – doch der heutige endete auf eine ungewöhnliche Weise. In der ersten Runde setzte Walentina kräftige Schläge gegen Christin, während diese sich hauptsächlich auf ihre Verteidigung konzentrierte. Doch plötzlich fiel sie ihrer Gegnerin in die Arme, und beide entfernten gleichzeitig ihren Mundschutz. Es wirkte, als hätten sich die beiden live im Ring versöhnt – und das, obwohl sie in den vergangenen Wochen und Monaten heftig verbal aneinandergeraten waren. Der Kampf wurde daraufhin abgebrochen, und der Germany Shore-Star wurde aufgrund der "Aufgabe in der ersten Runde" zur Siegerin erklärt.

Es scheint jedoch, als sei zwischen Walentina und Christin das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach der Herausforderung von Carina erklärte die Blondine, dass sie gerne noch einmal gegen ihre eigentliche Rivalin antreten würde – falls es eine Art "Challenger"-Event von "The Ultimate Hype" geben sollte. "Wenn du wirklich noch mal kämpfen möchtest, können wir das gerne machen", betonte sie selbstbewusst. Fans können also gespannt sein, ob die beiden Frauen tatsächlich erneut im Ring aufeinandertreffen – und auch darauf, wie Walentina sich im Kampf gegen Carina schlagen wird.

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype", Oktober 2025

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina, Charlotte Würdig und Carina Spack bei "The Ultimate Hype"

RTL / Julia Feldhagen Christin Okpara und Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

