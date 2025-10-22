Sehen sich täglich: Noor Alfallahs Alltag mit Ex Al Pacino

Noor Alfallah (31) hat jüngst gegenüber dem amerikanischen Boulevardmedium TMZ verraten, dass sie und Al Pacino (85) trotz ihres Altersunterschieds täglich Zeit miteinander verbringen. "Wer möchte nicht mit ihm zusammen sein? Er ist der coolste Typ", schwärmte Noor über den Oscar-prämierten Schauspieler. Die beiden teilen sich die Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn Roman, der im Jahr 2023 geboren wurde. Auf die Frage, ob sie ein Paar seien, reagierte Noor jedoch ausweichend und sprach stattdessen über ein gemeinsames Filmprojekt.

Die beiden arbeiten derzeit an dem Streifen "Dead Man’s Wire", der am 9. Januar in die Kinos kommen soll. Noor ist bei dem Projekt als Produzentin tätig, während Al eine der Hauptrollen übernimmt. "Ich würde jede Art von Film mit Al machen. Wer möchte Al nicht in seinem Film haben?", betonte die Filmproduzentin weiter. Über den gemeinsamen Film hinaus bleibt unklar, ob es sich bei der intensiven Zusammenarbeit um ein rein berufliches Verhältnis handelt oder ob es für das Duo tatsächlich eine romantische Wiedervereinigung gibt.

Bereits in der Vergangenheit wurden Al und Noor mehrmals in trauter Zweisamkeit gesichtet, obwohl ihre Beziehung offiziell beendet ist. Kennengelernt hatten sich die beiden innerhalb der Hollywood-Szene, die Al über Jahrzehnte geprägt hat und in der Noor längst als Produzentin Fuß gefasst hat. Trotz Trennung scheinen sie sich gut zu verstehen und pflegen offenbar eine enge Freundschaft – was ihrem gemeinsamen Sohn zugutekommen wird.

Anzeige Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Anzeige Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Noor Alfallah, 2024