Juliano Fernandez schwärmt von seiner Ex Sandra Janina

Juliano Fernandez hat in einem Interview mit Promiflash überraschend warme Worte für seine Ex-Freundin Sandra Janina (26) gefunden. Obwohl die beiden nicht mehr zusammen sind, bleibt der Reality-TV-Star seiner ehemaligen Partnerin gegenüber voller Lob. Angesprochen auf ihre Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love erklärte er, dass er das Format zwar nicht verfolgt habe, dennoch habe er nur positive Dinge über Sandra zu sagen. "Ich kann zu Sandra nur eine Sache sagen. Sie ist eine sehr tolle Frau. Ich wünsche ihr nur das Beste", stellte er klar.

Auch zur Trennung fand der Realitystar offene Worte. Nach seinen Angaben gingen die beiden im Guten auseinander und schätzen einander weiterhin. "Sie ist wirklich eine Top-Frau und jeder Mann kann sich glücklich schätzen, an ihrer Seite zu sein", schwärmte Juliano im Promiflash-Interview von seiner Verflossenen.

Sandra und Juliano machten ihre Beziehung im Januar 2021 öffentlich. Im Oktober desselben Jahres nahm das Paar dann an Temptation Island V.I.P. teil. Den ultimativen Treuetest bestanden die beiden damals. Doch rund ein Jahr später machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Das war aber noch nicht das Ende ihrer gemeinsamen Geschichte: Die TV-Bekanntheiten nahmen kurz darauf an Prominent getrennt teil und feierten sogar ein Liebescomeback. Das war jedoch nicht von Dauer: Aufgrund von Vertrauensproblemen endete die erneute Romanze recht schnell wieder.

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Reality-TV-Sternchen

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Juni 2024