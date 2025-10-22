Mandy Moore feiert Ozzies dritten Geburtstag im Disneyland

Mandy Moore (41) hat den dritten Geburtstag ihres Sohnes Ozzie auf ganz besondere Weise gefeiert: mit einem Familienausflug ins Disneyland! Im Netz teilte die Sängerin und Schauspielerin herzerwärmende Schnappschüsse vom ersten Besuch ihres Sohnes im berühmten Freizeitpark. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (40) sowie den beiden weiteren Kindern, August und Lou. Begeistert schrieb Mandy auf Instagram: "Es ist etwas so Besonderes, wenn man sieht, wie sein eigenes Kind Disneyland zum ersten Mal entdeckt." Während des Tages trafen sie auf Disney-Figuren wie Mickey, Spider-Man und R2D2. Ozzie, der die Eindrücke zunächst zögerlich aufnahm, konnte schließlich vor Freude kaum stillhalten, bevor er erschöpft im Auto einschlief.

Mandy nutzte den Anlass außerdem, um ihrem kleinen Sohn eine rührende Geburtstagsbotschaft zu widmen. Sie bezeichnete Ozzie liebevoll als den "lustigsten, herzensgütigsten kleinen Spaßvogel" und betonte, wie sehr er das Leben ihrer Familie bereichert. "Er gibt die besten Küsse, ist verrückt nach seiner Schwester, bewundert seinen Bruder und ist trotzdem ein ganz eigener Charakter", schrieb die stolze Mutter. Der Tag im Disneyland wurde durch die Unterstützung eines Guides noch unvergesslicher, wie Mandy hervorhob. Auch prominente Freunde wie Schauspielkollegin Sophia Bush (43) hinterließen in den Kommentaren Glückwünsche für den dreijährigen Geburtstagsjubilar.

Seit Mandy und ihr Mann Taylor 2018 geheiratet haben, widmet sich die dreifache Mutter vor allem ihrer Familie. In einem Interview mit dem Magazin People hatte sie im September betont, dass es manchmal herausfordernd ist, drei Kinder unter vier Jahren großzuziehen, aber trotzdem bezeichnete sie diese Phase als "die beste Zeit ihres Lebens". Neben ihrer Rolle als Mutter steckt Mandy nicht nur voller Zukunftspläne, sondern ist auch aktuell gut beschäftigt – unter anderem mit ihrem Rewatch-Podcast "That Was Us".

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore bei den Peabody Awards, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Familie im Disneyland

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024