Koepper-Klaus? Ex-Bachelor Sebastian steht vor Namensfrage

Reality-TV-Star Sebastian Klaus (37) und seine Verlobte Jenny Koepper befinden sich mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Vor Kurzem sicherte sich das Paar den Termin für die standesamtliche Trauung, doch eine wichtige Entscheidung steht noch aus: Welchen Nachnamen werden sie künftig tragen? Auf TikTok riefen die beiden nun ihre Fans zur Unterstützung auf. Bei der Anmeldung zur Hochzeit sei die Frage nach dem Namen aufgetaucht, verriet Sebastian. "Turns out, haben wir natürlich noch nicht gemacht." Besonders der Gedanke an einen Doppelnamen sorgt für Erheiterung: "Koepper-Klaus", scherzte Jenny, klinge wie "Körperklaus".

Jenny gab offen zu, dass sie den traditionellen Namenswechsel nach wie vor charmant findet. "Ich finde das alte Bild von: 'Ich trage den Namen meines Mannes' trotzdem noch irgendwie süß", sagt sie, während Sebastian betonte, dass beide nicht viel Wert auf den Namen selbst legen. Unter dem entsprechenden TikTok-Beitrag überschlagen sich die Meinungen der Fans. Viele entscheiden sich klar für Jennys Nachnamen Koepper: "Koepper ist einfach der schönere Name, danach würde ich gehen." Andere sehen die humorvolle Seite und voten begeistert für die Kombination aus beiden Nachnamen: "Ich bin für Koepper-Klaus!" Der Funke Humor scheint das junge Paar in jedem Fall zu begleiten.

Sebastian und Jenny, die erst vor wenigen Wochen ihre Verlobung bekanntgaben, scheinen als Paar perfekt harmonieren zu können. Der Reality-Star selbst schilderte schon zuvor, was er besonders an ihr schätzt: ihren gemeinsamen Humor und die Liebe zum Detail. Mit Jennys charmant-selbstironischer Art und Sebastians lockerer Einstellung dürften die beiden genau das richtige Rezept für ihre gemeinsame Zukunft gefunden haben – ob Koepper, Klaus oder Koepper-Klaus, ihre Fans sind gespannt auf die endgültige Entscheidung.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny, Januar 2025