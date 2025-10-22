Anna-Maria Ferchichi klärt über Deutschland-Rückkehr auf

Anna-Maria Ferchichi (43) plant, mit ihrer Familie wieder mehr Zeit in Deutschland zu verbringen. Wie die achtfache Mutter im gemeinsamen Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" erzählte, sollen die Ferienmonate künftig in der alten Heimat verbracht werden. Aktuell lebt die Familie in Dubai, doch Anna-Maria vermisst Deutschland sehr. "Es ist meine Heimat", erklärte sie im Gespräch. Besonders die Region rund um München hat es ihr angetan. "Die schönen Seen, die Wälder, du kannst Skifahren und bist schnell in Italien", schwärmte sie. Eine Rückkehr nach Berlin schließt sie jedoch aus, da sie sich dort nie wohlgefühlt habe.

Die Entscheidung, die Ferienzeit in Deutschland zu verbringen, wurde auch durch das dortige Schulsystem beeinflusst. In Dubai hätten die Kinder sehr viele Wochen Ferien, sodass sich die Monate ideal für einen längeren Aufenthalt in Deutschland eignen. "Vielleicht wollen wir irgendwann ganz zurückkommen, aber das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen", ergänzte die 43-Jährige in der Podcastfolge. Die Familie scheint also erst einmal eine Mischung aus Alt und Neu anzustreben, bei der sie von der vertrauten Umgebung Deutschlands profitieren wollen, ohne das Leben in Dubai ganz aufzugeben.

Vor rund vier Wochen hatte Anna-Maria gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (47) zudem über ihre Familienplanung gesprochen. Nach einer turbulenten Rückkehr nach Dubai verriet die Influencerin in einem Interview mit RTL, dass ein weiteres Kind nicht ausgeschlossen sei. "Das Thema ist für uns nicht beendet", stellte der Rapper damals klar. Trotz des vollen Alltags mit acht Kindern und der Herausforderungen, wie dem kürzlichen Armbruch von Tochter Laila, zeigte sich das Paar offen für weiteres Familienglück.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025

