"PR-Nummer": Eva Benetatou rechnet mit Serkan und Samira ab

Eva Benetatou (33) hatte Sex mit Serkan Yavuz (32) – während dieser mit Samira Yavuz (31), der Mutter seiner Kinder, verheiratet war. Der Seitensprung wurde öffentlich heiß diskutiert und lässt Eva offenbar bis heute nicht kalt. In einem Interview mit RTL bezog die Reality-TV-Darstellerin jetzt erneut Stellung: Sie stehe zu ihrem Fehler, doch wolle nicht hinnehmen, dass sie an den Pranger gestellt werde, während Serkan und Samira selbst daraus eine "krasse PR-Nummer" gemacht hätten. Das ehemalige Paar habe laut Eva jede Möglichkeit genutzt, um mit der für die gesamte Familie schmerzhaften Situation Geld zu verdienen. Als Beispiel nennt sie Serkans Aktion, ein Video, in dem er seine Version der Geschichte erzählt, für 1,19 Euro an seine Fans zu verkaufen.

Doch auch Samiras Podcast "BADASS statt SAD ASS - Trennungstalk mit Samira", dessen letzte Folge im April 2025 erschien, war Eva ein Dorn im Auge. Sie wirft ihr und Serkan eine gezielte Inszenierung der Tragödie vor, die weniger der Klärung der Situation, sondern vielmehr der Unterhaltung ihrer Fans gedient habe. "Das ist doch klar, dass das die Aufmerksamkeit zieht, aber macht uns bitte nichts vor", erklärte Eva. Auf den Vorwurf, selbst durch ihre offene Art zur Eskalation des Dramas beigetragen zu haben, kontert sie gelassen: Sie habe sich bereits entschuldigt und sehe ein, falsch gehandelt zu haben.

Die Liaison zwischen Eva und Serkan schlug vor allem deshalb hohe Wellen, weil Samira damals hochschwanger war. Dennoch betonte Eva bereits in der Vergangenheit, dass sie nicht der Hauptgrund für das Ende der Ehe gewesen sei. Sie und Serkan hätten lediglich einen "schwachen Moment" miteinander geteilt, der einmalig geblieben sei. Der Streit zwischen den Reality-TV-Stars hat indes viele Schlagzeilen produziert und zeigt, wie dünn die Grenze zwischen privatem Drama und öffentlicher PR im Showbiz oft ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress, Instagram / samirayasminleila Collage: Eva Benetatou, Samira und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit