Ginger macht mit Ex Bert Wollersheim und neuem Freund Urlaub

Ginger Costello und ihr Ex-Mann Bert Wollersheim (74) zeigen jetzt, dass eine Trennung nicht gleich das Ende einer Verbindung bedeuten muss. Nach fast sieben Ehejahren gaben sie im März 2025 ihre Trennung bekannt, doch von Streit oder gar Rosenkrieg fehlt jede Spur. Im Gegenteil: Bei der Veranstaltung "Night of Realitystars" in Berlin erschienen sie gemeinsam – sogar in Begleitung von Gingers neuem Freund Lukas. Wie Ginger gegenüber RTL verriet, sind sie und Bert trotz der Trennung vertrauter denn je, und auch Lukas scheint kein Problem mit der engen Beziehung zwischen seiner Freundin und ihrem Ex zu haben.

Die ungewöhnliche Dynamik zwischen den dreien scheint also blendend zu funktionieren: Ginger erzählt, dass ihr neuer Partner sie mit der Kreditkarte losschickt und Bert sie beim Shoppen begleitet. Ihr ehemaliger Ehemann betont, dass ihre Freundschaft auf gegenseitigem Respekt basiert und dass es keine Vorwürfe zwischen ihnen gebe. Sogar ein gemeinsamer Urlaub zu dritt nach Thailand sei bereits geplant. "Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an", erklärte Bert zufrieden. Auch Ginger zeigte sich bei dem Event begeistert von ihrem harmonischen Verhältnis und unterstrich, dass Bert immer noch für sie da sei: "Bert hat mir ja nie was Schlechtes getan."

Dass die beiden als Freunde so gut funktionieren, verriet Bert zuletzt gegenüber Promiflash: "Wir haben damit die Essenz für eine wunderbare Freundschaft gefunden, die vorher nicht so intensiv war." Die Beziehung als Basis für eine innige Freundschaft zu sehen, scheint für den Reality-TV-Star der richtige Weg zu sein. Immer wieder hatte sich der ehemalige Rotlichtunternehmer öffentlich als Unterstützer von Ginger gezeigt. Auch Gingers Freund Lukas räumt letzte Zweifel aus: "Kein böses Blut. Gar nichts. Und wir verstehen uns wirklich gut." Einem gemeinsamen Urlaub steht also nichts im Wege.

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

Anzeige Anzeige

Imago Lukas, Ginger Costello und Bert Wollersheim auf dem Frankfurter Oktoberfest 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Costello und ihr Freund Lukas im Juni 2025