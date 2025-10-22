"Belogen": Paar bricht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Regel

Das Sozialexperiment Hochzeit auf den ersten Blick sorgt in seiner zwölften Staffel für einen regelrechten Eklat. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung hat ein Paar die wichtigste Regel des Formats gebrochen: Sie haben sich bereits vor ihrem ersten Treffen am Traualtar heimlich kennengelernt. Matching-Expertin Beate Quinn brachte die Situation direkt bei der Ausstrahlung auf den Punkt: "In diesem Jahr wurden wir Experten belogen." Der Skandal sorgt sowohl bei Fans als auch hinter den Kulissen für hitzige Diskussionen. Teilnehmer Daniel, der ebenfalls Teil der aktuellen Staffel ist, zeigte sich schockiert: "Wenn man sich vor dem Hochzeitstag schon gesehen hat, das verändert doch alles. Unfassbar!"

Mit diesem Regelbruch steht der Grundgedanke des Formats auf der Kippe. Das Konzept von "Hochzeit auf den ersten Blick" basiert darauf, dass sich die Teilnehmenden erst am Traualtar zum allerersten Mal begegnen, nachdem sie von einem Expertenteam auf wissenschaftlicher Basis verkuppelt wurden. Das heimlich arrangierte Zusammentreffen des Paares wirft nicht nur Fragen zum Vertrauen der Kandidaten auf, sondern bringt auch eine neue Dynamik in die Show. Die Experten, darunter Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer (44) und Markus Ernst, stehen vor der Herausforderung, die Authentizität des Experiments trotz der Ereignisse aufrechtzuerhalten.

Trotz des Skandals hält die aktuelle Staffel einige Neuerungen bereit, die für Aufsehen sorgen. So nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Männerpaar am deutschen Format teil – ein starkes Zeichen für mehr Diversität und Offenheit in der Show. Die beliebte Sendung begeistert die Zuschauer wie gewohnt dienstags um 20:15 Uhr auf SAT.1 und Joyn. Mit sechs mutigen Paaren und emotionalen Momenten dürfte auch diese Staffel wieder zahlreiche Fans vor die Bildschirme locken.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten