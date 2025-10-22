Anzeige ist raus: Paulina Ljubas geht gegen Hassrede vor

Paulina Ljubas (28) hat genug von den hasserfüllten Kommentaren, die sie und ihr Partner Tommy Pedroni (30) aktuell über soziale Netzwerke erreichen. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin nun einige der verstörenden Nachrichten, die nach der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars in ihr digitales Postfach flatterten, und kündigte an: "Leute, ich sage es euch ehrlich: Ich sammle das jetzt alles und jeder Einzelne kriegt Post." Unter anderem wurden die beiden als "hinterhältiges Teufelspaar" bezeichnet, Paulina als "Schlange" und Tommy mit fremdenfeindlichen Begriffen beleidigt. Zudem erhielt die TV-Darstellerin Drohungen, dass ihr Verhalten noch "bitter bestraft" werde.

Die 28-Jährige macht deutlich, dass für sie eine Grenze überschritten wurde. Aus den veröffentlichten Nachrichten geht unter anderem hervor, wie Menschen nicht nur ihr Aussehen und ihren Charakter, sondern auch die Beziehung zu Tommy aufs Schärfste angreifen. Die hier gewählten Formulierungen gingen weit über konstruktive Kritik hinaus, so Paulina. "Das Internet ist kein straffreier Raum und das hat nichts mit Kritik oder Meinung zu tun, sondern erfüllt die Tatbestände Beleidigung, Bedrohung und Belästigung", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Mit diesem Schritt möchte sie ein Zeichen setzen, dass solche Taten nicht folgenlos bleiben.

Dass Paulina mit ihrem Auftreten nicht jedermanns Geschmack trifft, dürfte kaum einen Zuschauer von "Das Sommerhaus der Stars" überraschen. Immer wieder sorgte sie in den bisher ausgestrahlten Folgen für erhitzte Gemüter und Auseinandersetzungen mit anderen Teilnehmern. In einer der jüngsten Episoden geriet sie etwa mit Silva Gonzalez (46) aneinander, als dieser zusammen mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh versuchte, andere zur Nominierung von Paulina und Tommy zu überreden. Paulina, die bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, zeigte auch hier, dass sie sich laut und deutlich gegen Angriffe wehren kann – eine Strategie, die sie jetzt offenbar auch außerhalb der Show verfolgen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni beim CoupleChallenge-Screening, 06.03.2025

Anzeige