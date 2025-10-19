Sommerhaus-Zoff: Eva & Lisha sind bei "Die Abrechnung" dabei

Lisha Savage (39) und Evanthia Benetatou (33) stehen vor einer besonderen Herausforderung: Im neuen ProSieben-Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" müssen die beiden verfeindeten Realitystars ab dem 6. November als Team zusammenarbeiten. Bei der Show, die um 20:15 Uhr auf Joyn startet, kämpfen prominente Duos um bis zu 50.000 Euro. Doch die Paare haben einen entscheidenden Haken: Sie wurden so zusammengestellt, dass die Teammitglieder allesamt langjährige Konflikte miteinander haben. Die explosive Kombination von Lisha und Eva verspricht daher besonders viel Spannung.

Die Fehde zwischen den beiden Frauen begann 2020 im Sommerhaus der Stars und hat seitdem immer wieder Schlagzeilen gemacht. Zuletzt sorgte Lisha Anfang des Jahres für Wirbel, als sie in einer Instagram-Story über Eva herzog. Anlass war ein von Eva öffentlich gemachter Seitensprung mit Serkan Yavuz (32). Die Influencerin kommentierte dazu unter anderem: "Eva, was bist du doch für eine kleine...?" Zwar hatte Lisha sich einst öffentlich bei Eva entschuldigt, doch ein wirklich friedliches Miteinander konnte nie erreicht werden.

Lisha, die seit Jahren auf Social Media und im Reality-TV für Aufsehen sorgt, ist bekannt für ihr temperamentvolles Auftreten. Privat lebt die Influencerin mit ihrem Mann Lou, den sie 2022 auf Mallorca heiratete. Ihre Showpartnerin Eva hingegen hat sich, seit sie 2019 im Bachelor-Finale stand, ebenfalls in der Reality-Welt etabliert. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes lebt heute in Dubai und hat sich zuletzt auf ihre Familie konzentriert. Ob das Duo in der neuen Realityshow ihre Differenzen überwinden kann, bleibt abzuwarten – es wird jedoch unerlässlich sein, wenn sie eine Chance auf den Gewinn haben wollen.

Eva Benetatou und Lisha Savage, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit

Lisha Savage, April 2025

