Rückzieher? Darum ist Samira Yavuz nicht fürs Dating bereit

Samira Yavuz (31) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" überraschend offen über ihr aktuelles Liebesleben gesprochen. Vor wenigen Wochen hatte die Reality-TV-Darstellerin auf dem Oktoberfest mit Männern geflirtet, was nach ihrer emotionalen Trennung von Serkan Yavuz (32) für viele eine bemerkenswerte Entwicklung war. Doch nun rudert sie zurück. "Ich bin auch nicht auf der Suche oder so", betonte Samira in der jüngsten Ausgabe ihres Podcasts. Der Grund für ihre zurückhaltende Haltung: eine Therapie, die sie kürzlich begonnen hat, und klare Ratschläge ihres Therapeuten.

Ihr Therapeut habe ihr geraten, sich erst einmal Zeit für sich selbst zu nehmen und keine romantischen Abenteuer zu suchen. "Du kommst aus einer Sache raus und ziehst eigentlich den gleichen Schmarrn wieder an, weil du es für dich selber noch nicht überwunden hast", lautete sein Rat. Diese Worte scheinen bei der zweifachen Mutter Eindruck hinterlassen zu haben. Samira erklärte, dass es zwar eine Weile dauere, bis man wirklich die Dinge schätze, die einem guttun, doch sie wolle diesen Weg für ihre eigene Entwicklung gehen. Über ihre aktuelle Gefühlslage resümiert sie: "So nach dem Motto: Man ist selber kaputt und sucht sich was noch Kaputteres."

Nach dem Ende ihrer Ehe mit Serkan scheint Samira auf Selbstfindungskurs zu sein. Auf dem Oktoberfest, das sie nach dem Ehe-Aus besuchte, wollte sie sich eigentlich von negativen Erinnerungen befreien und einfach Spaß haben. Dabei bewies sie auch Selbstironie, als sie von einem amüsanten Kommentar über ihre Flirtkünste berichtete. Trotz dieser lustigen Anekdoten bleibt festzuhalten, dass die Entscheidung, erst einmal Abstand von der Dating-Welt zu nehmen, vor allem einer inneren Heilung dienen soll. Samiras öffentliche Einblicke in ihre Gefühlswelt zeigen dabei, wie ehrlich sie mit ihrer Situation umgeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jens Krick Samira Yavuz bei der Promi Charity Poker Night im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin