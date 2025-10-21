Kids drei Tage beim Papa: Samira Yavuz vermisst ihre Töchter

Samira Yavuz (31) hat in einer Instagram-Story emotionale Einblicke in ihren Alltag als Mutter gewährt. Ihre beiden Töchter, die sie mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (32) teilt, genießen derzeit drei Tage Papa-Zeit. Doch so wichtig diese Zeit auch ist, fällt der Reality-TV-Darstellerin die Trennung schwer. "Die Vermissung ist groß", erklärte sie offen. Besonders schmerzt es sie, wenn sie ihre Kleinen nicht ins Bett bringen oder mit ihnen aufwachen kann. Um sich abzulenken, hat sie begonnen, die freie Zeit für Aufgaben zu nutzen, die mit den Kindern sonst schwer umzusetzen sind.

Trotz der Sehnsucht betont Samira die zentrale Rolle beider Elternteile für die gemeinsame Erziehung. Ihre ältere Tochter Nova, die sich bereits selbst ausdrücken kann, steht dabei besonders im Fokus ihrer Überlegungen. Ihr Wunsch ist es, dass beide Mädchen die Abwesenheit eines Elternteils nicht als emotionale Lücke wahrnehmen. Samira selbst bewegen dabei die Erinnerungen an eigene Erfahrungen, die sie nicht auf ihre Kinder übertragen möchte. Diese Gedanken prägen den Ansatz ihres Co-Parentings, das sich trotz der Herausforderungen gleichermaßen auf die Bedürfnisse der Kinder konzentriert.

Samira und Serkan teilen sich die Verantwortung für ihre beiden Töchter seit ihrer Trennung, was Samira neue Freiheiten bietet. Wie sie früher bereits betonte, genießt sie die Gelegenheit, regelmäßig kleine Pausen für sich selbst einzulegen. Solche Momente dienen nicht nur der Erholung, sondern auch dazu, Energie für die intensive Zeit mit ihren Kindern zu tanken. Besonders hob sie hervor, wie wichtig es ist, im Alltag auch weiterhin präsent und ausgeglichen zu bleiben, um den Mädchen eine stabile und liebevolle Umgebung zu bieten. Ihre Priorität bleibt, das Beste aus der gemeinsamen Elternschaft zu machen.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025