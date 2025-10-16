Nach Serkan-Trennung: Samira Yavuz macht jetzt eine Therapie

Samira Yavuz (31) hat sich nach der Trennung von Serkan Yavuz (32) dazu entschieden, ihr Leben neu zu ordnen und sich dabei professionelle Hilfe zu suchen. "Er ist nicht direkt Psychologe, aber hat viel psychologischen Hintergrund. Ich habe angefangen, mich ihm anzuvertrauen", beschreibt sie die Situation in ihrem Podcast "Main Character Mode". Über Intimes zu sprechen, sei zunächst eine Herausforderung gewesen – normalerweise teilt der Realitystar diese Dinge nur mit seiner Mutter und der besten Freundin. Samira gesteht: "Das ist eine andere Hausnummer. Also klar, es fällt einem erst mal ein bisschen schwer, sich selbst da so offenzulegen."

Dennoch will sie am Ball bleiben und ihre Probleme so richtig angehen – unter anderem fragt sich Samira, ob sie keine Selbstliebe hat. Sie beschreibt, dass sie sich einerseits für sehr stark und fähig hält, alles zu meistern, andererseits sei sie aber auch ihre eigene größte Kritikerin. Die Antwort ihres Therapeuten auf diese Frage hat die zweifache Mutter schockiert. "Er hat einfach knallhart gesagt: 'Dass du das alles bis heute so machst und so viele Dinge mitgemacht hast, das liegt einfach daran, dass du selber in dir so eine große Minderwertigkeit verspürst'", erinnert sie sich und gibt zu: "Das hat mich erstmal getroffen wie so ein Zug."

Auch ihr Aufwachsen ohne Vater ist Thema in den Sitzungen. Über diesen Teil ihrer Vergangenheit hat Samira schon häufiger in ihrem Podcast gesprochen – auch darüber, inwiefern das bis heute ihre Partnerwahl beeinflusst. Insgesamt scheint ihr der Austausch mit ihrem Therapeuten weiterzuhelfen. "Es war für mich supererleuchtend, das Gespräch, aber auch echt schwer", schildert sie und freut sich bereits auf die kommenden Sitzungen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025